Microsoft seleciona escola-modelo em Londrina

Colégio Marista Londrina recebe certificação inédita pelo uso da tecnologia voltada ao ensino

O Colégio Marista Londrina acaba de receber a certificação de escola-modelo (showcase school) da Microsoft. Recebem esse título escolas que utilizam a tecnologia e as ferramentas da Microsoft para otimizar as aulas e engajar os alunos no processo de ensino e aprendizagem.

“Usar tecnologia em suas práticas possibilita não só que o colégio esteja conectado com as inovações, competências e habilidades do século XXI, mas também que os nossos alunos sejam autores e não apenas consumidores de tecnologias”, ressalta Alessandra Garcia, analista de tecnologia educacional do Colégio Marista Londrina. Isso está totalmente alinhado à competência 5 da BNCC, que orienta o uso das tecnologias de informação a fim de que o aluno possa “criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer”.

Especialmente durante a pandemia, essas ferramentas tiveram grande importância para suavizar a transição para o ensino remoto e reduzir o tempo necessário para a adaptação dos professores e alunos, explica a analista.

Ao todo, 60 profissionais foram certificados com o selo MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert) em 2021/2022, que reconhece educadores que possuem alto conhecimento na área de tecnologia nos programas da Microsoft. Na opinião do diretor do Colégio Marista Londrina, Adriano Brollo, a conquista celebra a excelência de toda a equipe. “Estamos muito orgulhosos de receber o selo Escola Modelo Microsoft, pois isso comprova a dedicação que toda a equipe tem em prol da inovação, da tecnologia e de métodos sempre inovadores de aprendizado”, afirma.

Escolas-modelo da Microsoft

O programa Showcase Schools — ou escolas-modelo — da Microsoft tem como objetivo fomentar a cultura da aprendizagem pautada pela inovação e na preparação dos alunos para as habilidades do futuro. Para isso, utilizam um guia de práticas e as próprias ferramentas da empresa de tecnologia.

Luiza Lafuente Woellner dos Santos/Asimp