Ministério da Educação apresenta aplicativo para auxiliar na escolha da profissão

Representantes do MEC também apresentaram, na feira Bett Brasil, a Jornada do Estudante, ferramenta que vai consolidar informações da trajetória estudantil.

No terceiro dia da feira Bett Brasil 2022, o Ministério da Educação (MEC) fez o pré-lançamento do aplicativo SouTec, uma ferramenta que pretende estimular estudantes brasileiros a escolherem um curso técnico sob medida de acordo com cada perfil de interesse. O anúncio foi feito no evento que acontece em São Paulo (SP), na quinta-feira (12), durante palestra ministrada pelo secretário de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), Tomás Sant´Ana.

Além do pré-lançamento do novo aplicativo, representantes da SETEC e da Subsecretaria de Tecnologia e Comunicação do MEC apresentaram outros serviços em desenvolvimento na Pasta com ênfase no uso da tecnologia para a educação. O coordenador-geral de Governança de Dados do Ministério da Educação, Eduardo Fernandes, mostrou aos participantes da palestra a Jornada do Estudante, outro aplicativo que irá unificar informações da trajetória dos estudantes.

“A Jornada do Estudante faz parte do escopo da Rede Aprender, que tem como proposta implementar a plataforma de interoperabilidade da educação brasileira. A ideia é ser um produto que possa ser entregue direto ao estudante, pois, atualmente, o MEC não dispõe de um canal efetivo de diálogo direto com o estudante.”, disse o coordenador-geral Eduardo Fernandes.

Segundo o secretário Tomás Sant´Ana, o aplicativo SouTec também estará inserido na ferramenta Jornada do Estudante. “O Ministério da Educação está empenhado em ofertar aos estudantes brasileiros e aos gestores projetos estruturantes que reforçam e fortalecem a importância da rede de ensino técnica e profissional do país”, afirmou.

Ainda de acordo com o secretário, somente 11% dos estudantes cursam ensinos técnicos no Brasil. Na Europa, este número representa 40%. “Desde 2019, o MEC trabalha na regulação da educação profissional e tecnológica, atrelada à oferta por instituições privadas de ensino superior. O nosso desafio é ampliar a oferta de vagas nesses cursos, já que esse número ainda é de 11%, como trazido pelo secretário Tomás”, complementou a diretora de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica da SETEC/MEC, Joelma Kremer, que também marcou presença na palestra.

Já a diretora de Articulação de Fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica da SETEC/MEC, Tassiana Carvalho, apresentou o Mapa de Demandas da Educação Profissional, que tem o objetivo de identificar as necessidades regionais por qualificação profissional. A partir do cruzamento de dados socioeconômicos e do mercado de trabalho, o painel orienta a oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) alinhando a demanda regional do mercado de trabalho com a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional.

Desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, a nova versão do Mapa tem como principal diferencial uma nova metodologia de projeção de ofertas. “As análises, que são realizadas de acordo com dados obtidos das famílias ocupacionais brasileiras, buscam promover o alinhamento da oferta de qualificação técnica e profissional de forma regionalizada à real necessidade do mercado de trabalho”, informou a diretora Tassiana Carvalho.

Novas ferramentas

Com previsão para serem lançadas ainda neste primeiro semestre de 2022, as novas ferramentas apresentadas pelo MEC na feira Bett Brasil estão alinhadas à temática da utilização da tecnologia para o fortalecimento da educação do país.

O SouTec funcionará da seguinte forma: o estudante deverá responder questões que avaliam suas preferências relacionadas a atividades de trabalho. Quando terminar, terá acesso a um resumo e a um relatório completo explicando qual é o perfil vocacional.

Com foco nos quase 12 milhões de estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), a solução tecnológica foi desenvolvida por um grupo de especialistas em computação aplicada à educação, vinculados ao Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais (NEES) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Essa demanda surgiu da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, que identificou a necessidade de os alunos brasileiros conhecerem os cursos profissionalizantes oferecidos pela rede federal de ensino. Além disso, a ferramenta pode ser utilizada por profissionais que desejam se reposicionar na carreira profissional, contribuindo para estimular a aprendizagem ao longo da vida.

No aplicativo Jornada do Estudante, os estudantes poderão consultar os seus registros educacionais, bem como documentos pertinentes à sua trajetória, desde seu primeiro ingresso em estabelecimento de ensino, público ou privado, até o nível superior e de especializações.

Com o aplicativo, espera-se unificar o acesso às informações estudantis que são captadas ao longo da vida. Além disso, o aplicativo servirá também como mecanismo de comunicação entre o MEC e a sociedade, de modo que os estudantes recebam as novidades do Governo Federal voltadas à educação.

Na primeira versão do aplicativo constarão dados de alunos que estão cursando nível superior nas instituições parceiras Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nas próximas versões, serão incluídas outras instituições e níveis de ensino, como Educação Básica e nível técnico.

Os aplicativos serão disponibilizados gratuitamente na loja do Gov.br para as plataformas Android e IOS.

Ascom/MEC