Ministério da Educação prevê cortes de 18% na Educação para 2021

Deputado Requião Filho fala sobre cortes em educação previstos para o próximo ano, nas universidades federais.

As universidades Federal do Paraná (UFPR) e Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) correm o risco de iniciar o próximo ano letivo com R$ 51,8 milhões a menos de verbas, rombo que pode inviabilizar atividades na pós-pandemia. A previsão é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), com base na proposta do Ministério da Educação (MEC) de cortar 18% do orçamento da pasta para 2021. (plural.jor.br - 19/08/2020)