Ministro da Educação faz palestra na UniFil

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve em Londrina. No sábado (dia 26) pela manhã visitou a UniFil a convite do reitor Eleazar Ferreira e fez palestra online aos professores com o tema “A educação no contexto da Covid 19”.

Depois foi conhecer a estrutura da UniFil, principalmente o Campus de Ciências Agrárias, sede dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Hospital Veterinário e áreas de cultivos agrícolas experimentais.

O curso de Agronomia foi apontado pelo MEC como o melhor do Brasil, em três avaliações consecutivas do ministério. Já o de Medicina Veterinária é o maior e o melhor do Norte do Paraná pelos critérios do MEC.

No domingo, o ministro Milton Ribeiro visitou o Instituto Tecnológico Federal do Paraná.