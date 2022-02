Mudança potencializará o projeto pedagógico voltado para aprovação nos vestibulares mais concorridos do país e Enem.

O ano letivo de 2022 inicia com novidades no cenário educacional de Londrina. A partir desta quinta-feira, 10/2, o Curso e Colégio NEODNA, passa a ser administrado pelo grupo Fleming Educação, deixando de fazer parte do Grupo Cognita e da rede de escolas do grupo Maxi. Grupo sólido, em franco crescimento, o Fleming possui uma rede de pré-vestibulares e de colégios presente em 12 cidades no Sul do Brasil. O Fleming chega para agregar experiência à equipe de professores e colaboradores do NEODNA. Juntos, os cursos contabilizam 140 aprovações na UEL em 2021, sendo 20 em Medicina.

O compromisso firmado com as famílias e estudantes do Ensino Médio e do pré-vestibular será mantido e potencializado. As melhorias acontecerão gradualmente e tudo será informado numa relação muito próxima com toda a comunidade educativa. A partir desta quinta-feira, data do anúncio, uma série de encontros está prevista com o grupo de educadores, estudantes e famílias.

O que acontecerá a partir de agora?

Presente há mais de 10 anos em Londrina, o NEODNA manterá suas atividades, tanto do pré-vestibular quanto do Ensino Médio. A chegada do Fleming ao NEODNA permitirá potencializar a proposta pedagógica e ofertar novos recursos aos estudantes, como o sistema próprio de ensino do Fleming, criado por professores-autores especialistas em aprovação, a realização de simulados em conjunto com toda a rede, possibilitando intercâmbio pedagógico. Entre as novidades, destacamos um aplicativo de tutoria disponível em tempo integral, por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas e receber atendimento de todas as disciplinas. Além disso, o Ensino Médio também contará com disciplinas eletivas exclusivas, projeto de vida, ampliação de carga-horária e 3º ano focado para aprovações nos principais vestibulares e Enem.

Quem é o grupo Fleming Educação?

Uma história de 18 anos de franco crescimento. O Fleming Educação gerencia o primeiro e maior pré-vestibular focado em Medicina do Brasil, com mais de 11 mil aprovações só em Medicina e tem presença consolidada no DF, PR, SC e RS. Ainda, reúne cinco colégios de Ensino Médio com foco na preparação mais forte para todas as carreiras, com metodologia própria, totalmente alinhada ao projeto de Novo Ensino Médio. Em Londrina, o pré-vestibular Fleming Medicina existe desde 2020 com aprovações em universidades públicas e privadas. Agora, o NEODNA integra-se ao grupo.

Juan Link/Asimp