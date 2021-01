No 2º dia do Enem, Unopar volta a disponibilizar cupons de Uber para candidatos de Londrina

Com voucher de desconto, estudantes poderão ir aos locais do exame reduzindo risco de contágio pela Covid-19 e de atrasos

No último fim de semana, mais de 2,6 milhões de candidatos compareceram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em todo o Brasil. Para apoiar os estudantes que no próximo domingo (24) realizarão a segunda etapa da avaliação - a principal porta de entrada para o ensino superior no país, a Unopar decidiu estender a oferta de cupons de desconto para que esses estudantes possam se dirigir aos locais de prova de Uber.

O objetivo é evitar aglomerações no transporte público e minimizar os riscos de contágio pela Covid-19. No último domingo, foram gerados mais de 83 mil vouchers em todo o país e agora serão disponibilizados cerca de 100 mil cupons digitais pelas sete marcas da Kroton (Anhanguera, Pitágoras, Uniderp, Unopar, Unic, Unime e Fama).

Os vouchers no valor de R$ 5,00 serão válidos apenas para os trajetos ao local do exame, ajudando a evitar estresse adicional e garantindo mais foco e atenção dos candidatos para essa fase final do exame.

Para garantir o voucher, os candidatos deverão se cadastrar no site

http://parceria-uber.unopar.com.br/. O código de desconto será enviado via SMS ou e-mail. *O desconto poderá ser utilizado entre às 9h e 21h no dia 24, além de ser exclusivo para os candidatos que irão prestar o Enem. A ação conta com quantidade limitada de cupons.

Enem no Paraná

O Estado do Paraná teve mais de 111 mil candidatos presentes no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no último domingo (17), segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do exame.

No segundo dia de exame, os candidatos terão 5 horas para responder mais de 90 questões dentro das provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.