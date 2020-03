Nota da reitoria da UEL sobre coronavírus

A reitoria da UEL informa que acompanha de modo ininterrupto as informações sobre o coronavírus no Paraná e, em especial, em Londrina. Com base nas informações mais atuais fornecidas pelas autoridades sanitárias estadual e municipal, não foram registrados casos confirmados no município. Portanto, não há informação sobre a circulação do vírus localmente.

Informa que o Grupo de Trabalho sobre coronavírus da UEL, formado por membros da gestão, profissionais da área da saúde e representantes da 17ª. Regional de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, reúne-se diariamente e, em especial, nesta segunda-feira (16 de março), com reunião às 14 horas. O Grupo de Trabalho estabelece ações orientativas à administração da Universidade com base em relatórios epidemiológicos e evidências científicas.

A Universidade reitera seu compromisso com o controle da transmissão do novo coronavírus na comunidade interna, em Londrina e no estado do Paraná, adotando ações de forma alinhada às recomendações das autoridades sanitárias. Destaca, também, que ações de orientação às práticas de higiene e ventilação dos ambientes são reforçadas para a continuidade das atividades presenciais.