Nova entrega de conteúdo didático em Tamarana

Conteúdo didático será entregue pela Educação de Tamarana nesta quarta-feira (1º)

Esta quarta-feira (1º) será dia de uma nova entrega de conteúdo didático para os quase 1.000 estudantes que fazem parte da rede municipal de ensino de Tamarana.

As atividades devem continuar a ser realizadas em casa, com o auxílio dos pais e responsáveis, além do atendimento remoto – principalmente através do contato por celular – que os educadores do município têm fornecido diariamente desde o início dessa ação temporária, em meados de abril.

Como forma de demonstrar sua gratidão às famílias que, apesar do tamanho do desafio, têm ajudado as crianças enquanto as aulas presenciais não retornam, professoras e professores das quatro unidades municipais de ensino gravaram este vídeo (https://youtu.be/37hKVUlCpyk) diretamente de suas casas.

O material preparado por eles e os demais educadores do município precisa ser retirado exclusivamente pelos pais ou responsáveis legais – que têm de comparecer de máscara de proteção às instituições. A devolução das atividades anteriores para correção é registrada como presença do aluno, salienta a Secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes.

A Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo irá funcionar nesta quarta-feira das 9h às 12h e das 13h às 17h. Já a Escola Municipal Professora Taeko Lima Almeida atenderá das 8h30 às 12h e das 13h às 17h. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Criança Esperança irá fornecer o conteúdo das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

A Escola Rural Municipal Enes Barbosa fará a entrega somente no período matutino, a partir das 8h30 até as 12h. Parte da equipe ainda irá levar o material para os estudantes da aldeia kaingang Água Branca, na Terra Indígena Apucaraninha.

A Secretaria de Educação ressalta à comunidade escolar que segue à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Os canais de contato são os telefones 3398-1990 e 1991.

A pasta acredita que todas as novas experiências e os diferentes aprendizados acumulados ao longo deste período desafiador servirão não apenas para os profissionais da área, mas também para os próprios pais em sua relação com os filhos.