“O desafio das aulas remotas e a escola pós-pandemia” é o tema do Congresso de Educação da LBV

Nos próximos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho de 2020, às 19h30, a Legião da Boa Vontade realizará o seu 22º Congresso Internacional de Educação. O evento, que neste ano, por conta da necessidade de distanciamento social terá formato de webinar, visa contribuir para a formação continuada de docentes, discentes, pesquisadores e profissionais de áreas ligadas à Educação e demais interessados, com vista a um ensino que alie Espiritualidade Ecumênica à qualidade pedagógica.

Sob o tema “O desafio das aulas remotas e a escola pós-pandemia — Uma visão além do intelecto”, o congresso terá palestras e oficinas com práticas pedagógicas da Educação Infantil ao Ensino Médio, com sugestões de adaptação para alunos da Educação Especial.

Destaques para a participação do dr. Trevor O'Brien, membro do departamento de Psicologia Educacional e Educação Inclusiva e Especial, da Mary Immaculate College, na Irlanda; da dra. Camila Leon, membro do Grupo de Pesquisa em Neuropsicologia Infantil da Universidade Presbiteriana Mackenzie; e da dra. Suelí Periotto, supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, da LBV.

Inscrições abertas e gratuitas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas acessando: www.lbv.org/congresso-de-educacao. Durante a transmissão do webinar, cada participante será convidado a fazer uma doação para a Legião da Boa Vontade, por meio de QR CODE, em apoio ao trabalho da Instituição que distribuiu nestes meses de pandemia mais de 388 toneladas de doações (alimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de limpeza e higiene, máscaras de proteção e outros itens) a famílias em situação de vulnerabilidade social nas cinco regiões do país.

Linha educacional da LBV

Criada pelo educador e diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, José de Paiva Netto, a Pedagogia do Afeto (para crianças de até 10 anos) e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico (a partir dos 11 anos), tem como proposta formar cérebro e coração, ou seja, aliar a vivência dos bons sentimentos ao estímulo do desenvolvimento da inteligência cognitiva, no desenvolvimento de sua integralidade. Essa linha educacional da LBV é aplicada na rede de ensino e em todas as atividades socioeducacionais da Instituição e apresenta resultados significativos, que incluem o índice de evasão zero dos estudantes.

Rosana Serri/Asimp