Painel on-line discute se é hora de voltar às aulas

É tempo de voltar às aulas presenciais? O polêmico tema será debatido em um painel on-line promovido pela OAB-PR na próxima terça-feira, 18 de agosto, às 10h, com participação de advogados e do infectologista Vitor Horácio, do Hospital Pequeno Príncipe. A transmissão, no YouTube, poderá ser acompanhada pelo link: twixar.me/q66T

Benê Bianchi/Asimp