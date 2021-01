Paranaense é o mais jovem professor universitário

Tiago Felix dos Santos Porfirio bate recorde brasileiro. Ele começou sua carreira como docente do ensino superior aos 21 anos, oito meses e 15 dias

O paranaense Tiago Felix dos Santos Porfirio quebra recorde junto ao RankBrasil em 2021 por ser o Mais jovem professor universitário do país. Nascido em 19 de maio de 1998, ele começou a lecionar no ensino superior em 3 de fevereiro de 2020, aos 21 anos, oito meses e 15 dias.

Sua carreira como docente teve início na Faculdade Catuaí, da cidade de Cambé, na região metropolitana de Londrina. Atualmente ele continua lecionando na instituição e também é gestor de projetos em uma empresa de consultoria.

Tiago decidiu ser professor porque acredita que a educação é o único caminho para transformar vidas. “Desde muito cedo, minha família sempre enfatizou a importância de buscar o saber, isso me motivou a querer ser professor, buscar repassar o conhecimento que adquiri e de certa forma, contribuir para o desenvolvimento e crescimento da sociedade”, conta.

De acordo com o recordista, entre os pontos positivos em lecionar em uma universidade sendo tão jovem estão a oportunidade de participar da formação dos discentes, o reconhecimento e prestígio profissional e a projeção que lecionar traz à carreira. “Geralmente sou a pessoa que meus colegas e familiares buscam quanto têm dúvidas ou precisam de ajuda, e muitas vezes me enxergam como espelho, embora eu sempre ressalto que cada pessoa tem sua história, seu tempo, seus momentos”.

Quanto aos pontos negativos de ser um jovem professor universitário, ele revela que a maioria das pessoas ao vê-lo em uma sala de aula tem certa desconfiança quanto à sua capacidade técnica. “Algumas pessoas não acreditam que sou mesmo professor em uma faculdade, ou às vezes ficam muito surpresas”, diz.

Tiago afirma que o recorde junto ao RankBrasil significa a realização de um sonho. Ele comenta que vem de uma família com poucos recursos financeiros e tudo que conquistou na vida veio com muito esforço. “Apesar disso, sempre recebi muito apoio de todos que me rodeiam e esse foi meu combustível para enfrentar as dificuldades”, afirma. “Enxergo esse recorde como a confirmação de que toda luta é recompensada”, completa.

O recordista possui um perfil e atuação voltada ao gerenciamento de projetos e pesquisas relacionadas à área da Administração. Tem graduação em Gestão Comercial e em Administração pela Faculdade Catuaí, pós-graduação em Administração Aplicada e Gestão Empresarial, e MBA em Empreendedorismo, Marketing e Finanças pela Faculdade Dom Alberto, da cidade de Santa Cruz do Sul (RS).

Atualmente cursa mestrado em Administração de Empresas (Business Administration) pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Miami (Estados Unidos), além de ter feito cursos de Educador Inovador pela Microsoft e de Marketing Digital pelo Google.

RECORDE SUPERADO