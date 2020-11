Pesquisadores das universidades estaduais estão entre os melhores do mundo

São 17 pesquisadores da UEM, UEL, UEPG e Unicentro indicados em estudo publicado pelo periódico PLOS Biology Journal. Levantamento é feito por autores vinculados à Universidade de Stanford (EUA), à Inteligência em Pesquisa da Elsevier (Holanda) e à SciTech Strategies (EUA).

Dezessete pesquisadores das universidades estaduais do Paraná estão entre os principais cientistas do mundo na área das Ciências Biológicas, segundo estudo publicado pelo periódico PLOS Biology Journal. A revista é responsável por reunir pesquisas e levantamentos importantes da área.

Aparecem na classificação oito pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá (UEM), cinco da Universidade Estadual de Londrina (UEL), três da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e um da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

O levantamento, elaborado por autores vinculados à Universidade de Stanford (EUA), à Inteligência em Pesquisa da Elsevier (Holanda) e à SciTech Strategies (EUA), analisa o desempenho científico no ano de 2019.

Os pesquisadores receberam notas nos quesitos: artigos publicados, citações recebidas em 2019, posição mundial e nacional do pesquisador na subárea em que atua. No total, foram classificados 853 brasileiros vinculados a universidades federais, estaduais, institutos de pesquisa, fundações e universidades privadas.

“Ficamos felizes em ver o reconhecimento internacional dos pesquisadores das nossas universidades, que se dedicam constantemente a novas descobertas e em soluções para o Paraná”, disse o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

Pesquisadores

Na UEM, os cientistas que aparecem na classificação são o docente voluntário no Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais, Angelo Antonio Agostinho; o professor do departamento de Odontologia, Mauricio Guimaraes Araujo; o professor do departamento de Farmácia, Marcos Luciano Bruschi e o professor do departamento de Matemática, Marcelo Moreira Cavalcanti.

Também aparecem na lista o pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Química, Andre Luiz Cazetta; o professor do departamento de Ciências Básicas da Saúde, Benedito Prado Dias Filho; o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Celso Vataru Nakamura, e o docente voluntário do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, Jesui Vergilio Visentainer.

De acordo com o reitor da UEM, Júlio César Damasceno, estes resultados demonstram o nível de excelência dos pesquisadores, com uma história de empenho, entrega, responsabilidade, e também a qualidade da universidade. “O resultado atesta a consolidação da UEM como uma das principais universidades do país, com reconhecimento internacional e impacto regional na formação de pessoas, realização de pesquisas, produção de conhecimentos e prestação de serviços de alta qualidade”.

Na UEL, entre os pesquisadores referência na área das Ciências Biológicas estão a professora do departamento de Bioquímica e Biotecnologia, Suzana Mali de Oliveira; a professora do Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas, Claudia, Bueno dos Reis Martinez; o professor do programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental, Waldiceu Aparecido Verri Junior; o professor do departamento de Fisioterapia, Fábio de Oliveira Pitta e o professor do departamento de Química, César Ricardo Teixeira Tarley.

“Esse ranking nos honra muito, pois demonstra a qualidade da pesquisa desenvolvida pela UEL. Uma das nossas missões é produzir conhecimento e para isso acontecer é necessário que sejam realizadas pesquisas importantes. Os investimentos do Governo do Estado nas universidades estaduais têm gerado bons frutos, validados pelas classificações internacionais”, destacou o reitor da UEL, Sérgio Carvalho.

Três professores da UEPG também aparecem na classificação: os professores de Odontologia, Alessandro Dourado Loguercio e Alessandra Reis e o professor do curso de Matemática, Giuliano La Guardia. A professora de Farmácia da Unicentro Rubiana Mara Mainardes também entre as melhores do mundo na sua área.

AEN