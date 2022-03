Pitágoras Unopar promove Feira de Empregabilidade com mais de 1.400 vagas

Neste ano além das vagas de emprego os participantes ganharão um curso online para incrementar o currículo

A Universidade Pitágoras Unopar, realiza nos próximos dias 10 e 11 de março, mais uma edição da Feira de Empregabilidade 100% online. Além das vagas de emprego a instituição vai oferecer gratuitamente cursos livres profissionalizantes para os participantes em áreas como administração, saúde, gestão de pessoas, comunicação e marketing entre outros. O evento conta com o apoio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do munícipio de Londrina.

Para participar os interessados devem acessar o site da instituição e cadastrar o currículo que será repassado às empresas que participarão da iniciativa﹒Serão ofertadas mais de 1.400 vagas entre estágios e empregos em empresas de diferentes setores de Londrina e da região.

Flávia Frutos, diretora da universidade, avalia a importância de uma ação como essa em um período de retomada econômica, após dois anos de pandemia. “É de extrema importância a união de esforços para promover iniciativas benéficas para a população. A Pitágoras Unopar tem como missão contribuir constantemente com projetos sociais que auxiliam a comunidade ao entorno da unidade, como essa feira de empregabilidade que possibilita a muitas pessoas conquistarem a tão sonhada recolocação no mercado de trabalho, assim como os cursos livres gratuitos que favorecem a atualização profissional, aumentando as chances de seleção nas vagas almejadas”, explica a diretora.

Asimp/Pitágoras