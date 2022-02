Plantão UEL 2022 do Fleming Neodna está com inscrições abertas

Aulão na véspera do vestibular revisará conteúdos cobrados na prova

O tradicional aulão pré-prova, realizado na véspera do vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL), volta ao formato presencial após dois anos. O plantão UEL 2022 Fleming Neodna acontecerá no sábado, 5 de março, um dia antes do concurso da universidade. Aberto ao público em geral e gratuito, o evento será realizado no Teatro Mãe de Deus e contará com campanha de doação de alimentos não perecíveis. A meta é arrecadar uma tonelada, destinada a instituições de Londrina.

Ao todo, a revisão contemplará, das 13h às 18h30, os conteúdos com mais chances de serem cobrados pela banca do vestibular em 12 disciplinas que compõem a prova: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química, Sociologia, Língua Portuguesa, Literatura e Redação.

A atividade também poderá ser acompanhada online para quem preferir o formato ou não puder comparecer fisicamente. Além de revisar o conteúdo da prova, o Plantão UEL 2022 Fleming Neodna sorteará bolsas de estudo de até 100% no pré-vestibular. O concurso da UEL será realizado no domingo, 6.

Neste ano, o Curso e Colégio Neodna passou a ser administrado pelo grupo Fleming Educação, que possui uma rede de pré-vestibulares e colégios presente em 12 cidades no Sul do Brasil e na capital federal.

Inscrições: https://bit.ly/plantaouel2022