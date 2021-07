Polo Londrina da Universidade Aberta do Brasil irá para novo endereço

Parceria entre a Prefeitura e o Núcleo Regional de Educação viabilizou a transferência da UAB Londrina para colégio estadual no Conjunto Semíramis

O polo de Londrina da Universidade Aberta do Brasil (UAB) passará a atender em um novo endereço, dentro de algumas semanas. O prefeito Marcelo Belinati assinou, na tarde desta quinta-feira (1°), o termo de cessão que oficializa a transferência da sede da UAB Londrina para o Colégio Estadual Professora Olympia Morais Tormenta. A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Londrina.

Também assinaram o termo os secretários municipais de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes; de Governo, Alex Canziani; a chefe do NRE Londrina, Jéssica Elizabeth Gonçalves Pieri; o diretor do Colégio Estadual, Anderson Gomes Vieira; e a coordenadora municipal da UAB, Joice Baldassarre.

A mudança para o colégio estadual deve ser concluída até o dia 16 de julho, e o endereço é Rua Rudolf Keilhold, 173, Conjunto Semiramis. Até o momento, as atividades da UAB estão sediadas na Usina do Conhecimento, que fica na Rua Claudete de Souza, 677, Conjunto Parigot de Souza.

A expectativa é que, no novo endereço, a universidade obtenha uma estrutura melhor para acolher os alunos e profissionais, permitindo a ampliação dos cursos. Desde sua fundação, a UAB Londrina registrou 718 alunos com cursos concluídos, e outros 584 estão em andamento.

A UAB Londrina é resultado de um convênio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação. Ela oferece cursos de graduação e pós-graduação e utiliza a metodologia da educação à distância (EaD).

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, frisou que a estrutura do colégio estadual é mais adequada para as atividades desenvolvidas pela UAB Londrina. “O lugar é ótimo, queríamos manter na região norte e o prédio do colégio é muito bom. A UAB Londrina atende alunos de todo o Paraná e ir para esse colégio será muito bom, temos expectativas muito boas quanto a essa mudança”, afirmou.

No prédio do Colégio Estadual Professora Olympia Morais Tormenta, a UAB Londrina irá ocupar salas de aula, de secretaria e de laboratório. “É uma grande oportunidade para todas as pessoas que terão acesso à universidade. E agora, com a assinatura do termo de cessão, daremos o andamento para a transferência”, citou a chefe do NRE, Jéssica Pierre.

Para o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, o polo municipal da UAB é uma grande conquista de Londrina e, especialmente, da região norte. “São cursos de graduação e pós-graduação ofertados por meio de universidades públicas, gratuitamente. Infelizmente, o prédio atual não oferta a melhor estrutura. Mas essa parceria do Município com o NRE vai viabilizar que a universidade tenha mais alunos, mais cursos, e abrir mais oportunidades. A cidade e a região ganham com isso, então agradeço ao diretor do colégio e a chefe do NRE que permitiram essa conquista”, disse.

E o diretor-geral do Colégio Estadual, Anderson Gomes Vieira, complementou que a própria comunidade tem interesse em receber a UAB Londrina. “Há uma carência, a comunidade local anseia por investimentos em educação. Consideramos essa mudança como algo que vai beneficiar a população como um todo, com o intuito de contribuir para que jovens e adultos ingressem no ensino superior”, concluiu.

NCPML