Porecatu: Estudantes de escola pública aprendem a criar startups

Atividades, conduzidas pelo Sebrae/PR, contaram com a participação de mais de 60 alunos da cidade e região

Os estudantes do ensino médio e técnico do Colégio Estadual Professor Malvino de Oliveira, de Porecatu, norte do Paraná, participaram da Trilha de Inovação realizada pelo Sebrae/PR para promover empreendedorismo e conhecimento sobre o modelo de negócios de startups. No final das atividades, cinco grupos apresentaram ideias inovadoras e com potencial de ser escaláveis.

Uma delas foi o projeto de um curso online focado em carreiras públicas. O aluno do segundo ano do ensino médio e um dos membros da equipe, Paulo Ricardo Rodrigues Dutra, diz que a atividade, que foi desenvolvida durante o período regular dos estudos e de forma virtual, foi interessante, pois promoveu a interação entre estudantes de diferentes turmas. “Aprendemos bastante com a experiência de como iniciar uma empresa”, conta.

A Trilha de Inovação é uma iniciativa do programa Educação Empreendedora, do Sebrae/PR, e foi realizada em três dias. No período, os estudantes aprenderam sobre o que é uma startup, design thinking, Canvas, Mínimo Produto Viável (MVP), validação e pitch (apresentação da ideia). Sessenta e três alunos se inscreveram e 50 chegaram à etapa final.

A diretora da escola, Marcia Regina Pereira dos Santos, afirma que a experiência superou as expectativas. “Foi um trabalho dinâmico e interativo, que trouxe uma temática atual para nossos alunos, ampliando seus horizontes”, avalia. Ela destaca a importância de levar esse conteúdo e mostrar caminhos de empreendedorismo aos estudantes e adianta que deseja realizar novas parcerias nesse sentido.

Para a consultora do Sebrae/PR, Cinara Tozatti, o envolvimento e a empolgação dos alunos com as atividades surpreenderam os organizadores. “Foi um movimento sobre as temáticas inovação e startup que esses estudantes nunca tiveram acesso. E o interessante é que contemplou jovens das cidades do entorno, como Prado Ferreira, Florestópolis e Alvorada do Sul”, explica.

Asimp/Sebrae/PR