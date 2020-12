Prazo para matrícula na rede estadual vai até dia 18 de dezembro

Mais de 489 mil alunos já se matricularam. Expectativa é que 500 mil ainda façam o procedimento. Secretaria da Educação e do Esporte informa que número está dentro da média, mas orienta a não deixar processo para a última hora.

Mais de 489 mil estudantes já estão matriculados para o ano letivo de 2021 nos colégios da rede estadual de ensino. A expectativa é que mais de meio milhão de alunos ainda faça a matrícula até 18 de dezembro, quando acaba o prazo, que começou no dia 24 de novembro. A confirmação das vagas, tanto para matrícula inicial quanto para rematrícula, é online.

"Estamos caminhando dentro da média histórica, mas pedimos aos pais e responsáveis que não deixem para a última hora para evitar contratempos e congestionamentos no site", diz o diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Gláucio Dias.

Para quem é estudante da rede estadual basta acessar a Área do Aluno — uma plataforma da Secretaria para consulta ao boletim escolar, emissão de declaração de matrícula, solicitação do histórico escolar e atualização cadastral. A Área do Aluno pode ser acessada em www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.

Pais ou responsáveis legais de estudantes provenientes da rede privada, matriculados em instituições que não utilizam o Sistema Escola Web, ou de alunos que vêm de outros estados ou países, devem acessar o formulário destinado à sua região (Núcleo Regional de Educação - NRE), disponível no site da Secretaria (Veja como fazer a matrícula na rede estadual para 2021).

Depois do preenchimento do formulário, é preciso solicitar a geração do Código Geral de Matrícula (CGM), necessário para acessar a Área do Aluno, onde, então, deve ser realizada a solicitação da vaga.

Somente no caso de não possuir celular ou acesso à internet, o pai, a mãe, o responsável legal ou o próprio estudante, maior de 18 anos, deverá comparecer na instituição de ensino para realizar esse processo online em computador por ela disponibilizado.

Documentos

Na hora de preencher o formulário é necessário ter em mãos a certidão de nascimento ou carteira de identidade do estudante (se houver), declaração de vacinação, declaração ou histórico escolar, além de um comprovante de endereço e RG do responsável.

Código pelo celular

Para efetivar a matrícula na Área do Aluno, os responsáveis vão precisar preencher um código que será enviado para o celular cadastrado. Ou seja, é importante ter esse número atualizado. Quem não fez a atualização solicitada anteriormente pelos colégios, vai precisar ir até a escola atual para proceder a atualização.

Matrículas online

Em 2019, a Secretaria da Educação implementou o processo de confirmação online de vagas para a matrícula inicial e para a rematrícula no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional. A ação visa a otimizar o tempo dos pais e responsáveis legais, bem como o planejamento escolar de toda a rede pública estadual. No ano passado, cerca de metade dos responsáveis e estudantes fizeram o procedimento online.

AEN