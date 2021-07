Professor de Agronomia da UEL é eleito para comitê do CNPq

Integram o Comitê de Assessoramento 12 associados, sendo quatro suplentes, de diversos estados. O objetivo é vai avaliar as propostas e editais da área de Agronomia, desde a autorização de bolsas até a assinatura de projetos de pesquisa e extensão e formação de recursos humanos na área por todo o País.

O professor Sérgio Ruffo Roberto, do Departamento de Agronomia, do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), foi eleito para o Comitê de Assessoramento (CA) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – área de Agronomia. No mandato, que vai até 2024, ele vai avaliar, junto de pesquisadores de todo o Brasil, as propostas e editais da área de Agronomia, desde a autorização de bolsas até a assinatura de projetos de pesquisa e extensão e formação de recursos humanos na área por todo o País.

Integram os CAs do CNPq 12 associados, entre os quais quatro suplentes. Os eleitos foram votados pelo Conselho Deliberativo do órgão federal, em um pleito interno. Além de Roberto, foram escolhidos outros pesquisadores de Nível 1 (exigência para compor o CA) de Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, entre outros estados. Há CAs para todas as áreas do conhecimento, com renovação anual entre pares.

De acordo com o pesquisador, as análises dos projetos pelo CA do CNPq são feitas com base nas avaliações dos consultores. Depois, são encaminhadas para o Conselho Deliberativo, órgão superior, para aprovação.

Para o professor, a escolha representa um reconhecimento, tanto para suas décadas de pesquisas quanto para a UEL. “Isso representa um reconhecimento das minhas pesquisas, fico muito agradecido. Também demonstra que a universidade está muito bem reconhecida, afinal estarei representando a UEL nesse comitê”, comenta Roberto, que já atua em um órgão similar da Fundação Araucária, do Governo do Paraná, como assessor na área de Ciências Agrárias.

Roberto tem décadas de pesquisa na área de fruticultura. Graduado em Engenharia Agronômica e com mestrado e doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), fez estágio pós-doutoral pela US Horticultural Research Laboratory – Agricultural Research Service, no Departamento de Agricultura, do Governo dos Estados Unidos.

É professor associado da UEL e pesquisador 1C do CNPq, com atuação nas áreas de manejo, propagação e fisiologia nas plantas frutíferas.

