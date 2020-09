Professor de Cambé ensina tecnologias educacionais em cursos online no Brasil e em Portugal

Antenado com as novas tendências tecnológicas da educação, o professor Tiago Mariano se tornou referência no uso de tecnologias educacionais e na educação criativa, que está motivando professores do Brasil todo e de Portugal a transformarem suas aulas, tornando-as cada vez mais atrativas aos alunos e copiadas pelos colegas. O currículo dele é recheado de experiências nesse sentido e, por isso, ele lançou diferentes cursos para docentes no país inteiro, alguns deles repercutidos até mesmo além-mar.

“Ao longo dos últimos anos, estudei a fundo as novas tecnologias da educação e como elas podem ser colocadas em prática para potencializar as aulas e o conhecimento dos alunos”, ressalta o professor, que atua na rede estadual de Cambé e na rede privada de Londrina e região há mais de 15 anos. Além disso, em 2020, foi diretor de tecnologia e inovação educacional da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED). Mariano assina ainda diversos materiais didáticos, o catálogo nacional de cursos técnicos, que entra em vigor em 2021, e o catálogo nacional de cursos técnicos do Programa Menor Aprendiz Emprega Mais, em construção.

Ao se especializar na área de tecnologia, se tornou referência para os colegas professores. Tiago Mariano é fundador das startups londrinenses EducaMaker Sistemas de Ensino e Educação Criativa Fábrica de Metodologias Inovativas. Em 2018, foi premiado pelo Google pela melhor metodologia de ensino. “É minha missão poder compartilhar essas experiências com os professores, que enfrentam tantas dificuldades Brasil afora, não só com as novas tecnologias introduzidas na educação, mas, também, com a falta de estrutura nas escolas brasileiras”, diz.

Os cursos que lançou em 2020 já foram adquiridos por professores de todos os estados brasileiros, totalizando um público de quase 11 mil pessoas. E chegaram a Portugal. Alguns docentes de Lisboa, entre outras cidades, também querem aplicar as metodologias ensinadas por Tiago Mariano. “E os resultados têm aparecido. Muitos professores compartilham comigo grandes transformações em sala de aula.”

Fábio Luporini/Asimp