Professor do Universitário é selecionado pelo Inspira Ciência

O biólogo Paulo Inada, professor do Colégio Universitário, de Londrina, foi um dos selecionados entre os 1500 inscritos no Inspira Ciência. O programa é uma iniciativa do Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, em parceria com o British Council, do Reino Unido, e é dirigido a professores das redes pública e privada, com a proposta de tornar atrativo o ensino da ciência na educação básica.

“Discutimos práticas de ensino por investigação, ferramentas de aprendizagem e produção de planos de aula. Tudo isso alinhado com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas”, declara Paulo Inada. Doutor em Educação para a Ciência e Matemática pela Universidade Estadual de Maringá, o professor atua na educação básica, nas áreas de botânica e ecologia. Ao todo, 300 professores da educação básica de todo o Brasil estão participando da 5ª edição do Inspira Ciência.

Com início no mês de junho, o programa de formação acontece no formato online e segue até a segunda quinzena de julho, com profissionais de renome discutindo temas como a origem da vida, a ciência cidadã nas escolas, a biodiversidade, a presença das meninas e das mulheres na ciência, entre outros assuntos. Os participantes ainda têm acesso a conteúdo e ferramentas produzidas pelo Museu do Amanhã para utilizá-los em sala de aula. Desde a sua primeira edição, o programa já impactou mais de 136 mil estudantes nas cinco regiões do país.

O Museu do Amanhã e o British Council

O Museu do Amanhã é um museu de ciências aplicadas que explora as oportunidades e os desafios que a humanidade deverá enfrentar nas próximas décadas, considerando questões relacionadas à sustentabilidade e à convivência. O British Council é uma instituição pública do Reino Unido cuja missão é difundir o conhecimento da língua inglesa e sua cultura mediante a formação e outras atividades educativas.

