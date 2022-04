Projeto Bibliocircuito abre vagas para oficinas na Biblioteca Pública de Londrina

Oficinas práticas abrangem cursos sobre criação literária, artes performativas e artes plásticas; inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para as oficinas práticas do projeto Bibliocircuito, que em 2022 celebra o centenário da Semana de Arte Moderna e integra as comemorações dos 70 Anos da Biblioteca Pública de Londrina. As oficinas de criação literária, artes performativas e artes plásticas/visuais abrem essa nova etapa do projeto – a segunda dose da Vacina Antropofágica -, resultando em um encontro artístico com ritual de ocupação da Biblioteca no último final de semana de maio.

Todas as oficinas são gratuitas e acontecerão na Biblioteca Pública Municipal “Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza”, com inscrições antecipadas. O cadastramento deve ser feito pelo formulário http://forms.gle/Btbch5sXxV6uWgx6 e as informações complementares também estão disponíveis no Instagram @bibliocircuito.londrina e no Facebook.com/bibliocircuito. O prazo para inscrição termina na véspera do início de cada oficina.

O Bibliocircuito é realizado pela Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná (APD) e patrocinado pela Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O projeto nasce com a ideia de estimular um circuito cultural a partir da Biblioteca Pública, valorizando a instituição como centro cultural ao promover cursos, debates, exposições e variadas manifestações culturais.

Nos dias 7 e 9 de maio (sábado, das 9 às 13 horas, e segunda-feira, das 18 às 22 horas), acontece a Oficina de Criação Literária com a escritora e jornalista Karen Debértolis. Partindo de ideias e conceitos especialmente explicitados no Manifesto da Poesia Pau-Brasil e no Manifesto Antropófago, pretende-se trabalhar a criação de textos que serão o ponto de partida para a uma produção coletiva de encerramento do projeto, contando com a deglutição/digestão/reapropriação/ressignificação dos textos pelos participantes das oficinas subsequentes.

Este encontro será aberto ao público em geral, com idade acima de 18 anos, e as vagas são limitadas.

A Oficina de Artes Performativas, com a atriz, cantora, diretora e arte-educadora Edna Aguiar, pesquisadora da cultura popular, está agendada para os dias 14 e 15 de maio (sábado e domingo) das 9 às 13 horas, também aberta ao público em geral, a partir dos 16 anos. Situada entre o teatro, a dança e a música, esta atividade pretende experimentar o corpo semiótico e fenomenológico como potência artística. Provocar a cidade, explorar as simbologias, desconstruir a palavra, reverberar nos corpos. Ritualisticamente.

Já a Oficina de Artes Plásticas/Visuais: Devorando Matéria, Costurando Personas, com o artista Alex Lima, será de 23 a 25 de maio (segunda a quarta), das 19 às 22 horas. Com atuação em artes visuais, teatro, figurino e cenografia, Alex vai trabalhar linguagens de artes plásticas visuais, artesanal, literatura, musical e teatral (figurino), despertando o potencial criativo, concreto, intuitivo e de autoexpressão dos participantes.

O reaproveitamento será o método para transformar materiais que seriam descartados em novas peças de arte, como figurinos, estandartes, cartazes e objetos cenográficos.

O projeto começou em fevereiro, com a oficina virtual Tupi or Nor To Be – Antropofagia e Modernismo, com Renato Forin Jr, que também assina a curadoria do evento ao lado da bibliotecária Sueli Bortolin e do historiador Marcio Carreri. A última etapa do Bibliocircuito será um evento de três dias, no mês de maio.

Asimp/BiblioCircuito