Projeto de Artes Marciais da Educação é levado para 390 alunos de 5º ano

Estudantes da Escola Municipal Eugenio Brugin, uma das unidades beneficiadas com o projeto, participaram de uma apresentação de judô hoje na sede da escola

Ontem (30), os alunos da Escola Municipal Eugenio Brugin protagonizaram uma apresentação de Artes Marciais, por meio de um projeto cultural e esportivo gratuito promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em conjunto com a Associação Londrinense de Judô. Na ocasião, cada estudante que participa da iniciativa recebeu um kimono (vestimenta utilizada durante a luta). A secretária da pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes, e o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Marcelo Oguido, foram prestigiar a apresentação.

Desde fevereiro, alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Eugenio Brugin estão participando de aulas de judô, gratuitamente. Também estão participando do projeto outras três escolas municipais: América Sabino Coimbra, Osvaldo Cruz e Ignes Corso Andreazza. Ao todo, o projeto vai beneficiar 390 estudantes, das quatro unidades escolares.

As aulas estão sendo ministradas nas sedes das escolas, no contraturno, pela Associação Londrinense de Judô, sob coordenação de Thaisa Costa Dias e dos professores Kesseley Tamara Prestes dos Nascimento e Andrey Arcini Ferreira. As aulas acontecem de uma a duas vezes por semana e serão realizadas até dezembro, dentro do calendário escolar.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, ressaltou que a expectativa é ampliar, ainda mais, o número de alunos atendidos pelo projeto. “O objetivo é que as crianças tenham a oportunidade de conhecer as artes marciais, entre elas o judô que além de ser um esporte ajuda na disciplina das crianças. Nossa intenção é oferecer, para as crianças da rede, atividades esportivas e culturais, que ou elas teriam que pagar para ter acesso ou não participariam”, frisou.

A coordenadora da Associação Londrinense de Judô, Thaisa Costa Dias, contou o intuito do projeto de judô nas escolas é levar o esporte, que já transformou a vida de tantas pessoas, para as crianças das escolas municipais. “A nossa associação atua há mais de 20 anos fazendo a formação de atletas de judô e estamos muito felizes de poder levar o esporte para as crianças pequenas das unidades escolares municipais”, disse.

A diretora da Escola Municipal Eugenio Brugin, Renata Helena Favoretto, lembrou que a unidade sempre teve diversos projetos, mas por conta da pandemia eles tiveram que ser suspensos, desde 2019. Por isso, para ela, a volta destes projetos é vista com muita satisfação. “Poder ter um projeto de luta marcial, com essa organização que eles têm, com preocupação com disciplina e horários, é muito bom para os nossos alunos e também para a vida pessoal deles. Nós percebemos mudanças positivas destes estudantes dentro da sala de aula e eles poderão levar tudo isso para a vida deles e continuar fazendo o esporte quando saírem da escola”, afirmou.

Thaisa Dias explicou que o judô trabalha a disciplina, o respeito, a amizade e o amor ao próximo. “É um esporte que não é só luta em si, ele tem como filosofia integrar corpo e mente, e é isso que queremos passar para as crianças. A formação do atleta é uma consequência, pois primeiro estamos formando cidadãos de bem, que vão contribuir com a sociedade”, enfatizou.

Uma das alunas atendidas pelo projeto na Escola Municipal Eugenio Brugin, Maria Eduarda Medeiros Caetano, de 9 anos, disse se sentir muito feliz em participar da iniciativa. “Estou achando muito legal, pois sempre tive o sonho de fazer judô. Além disso, fiz novas amizades, devido às aulas, e por isso estou muito feliz”, expressou.

Outro estudante da unidade, João Domingos, de 10 anos, que também praticante do judô na escola, contou que as aulas estão sendo muito boas e divertidas. “Estou aprendendo muitas coisas novas, fiz novas amizades e pretendo continuar com o judô, pois quero ser um atleta”, contou.

O projeto de artes marciais faz parte da parceria firmada recentemente pela SME com cinco entidades culturais e esportivas de Londrina para a realização de ações junto a 2.200 alunos de 37 escolas municipais. A parceria aconteceu por meio da publicação de editais de chamamento público. Ao todo, serão investidos R$ 530 mil para a realização das oficinas no decorrer de 2022, oferecendo projetos de artes marciais, dança, arte circense, teatro e canto coral aos alunos da rede.

NCPML