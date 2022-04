Projeto do Paraná conquista dois prêmios relevantes na FEBRACE 2022

No total, o Estado foi representado com 41 projetos que receberam 14 prêmios.

O projeto “Avaliação de fotobiorreatores de microalgas para sequestro de carbono e tratamento de chorume” foi destaque na cerimônia de premiação da 20ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), realizada no último dia 26. Desenvolvido pela estudante Maria Lopes Kireeff Feital, do Colégio Interativa, de Londrina, o projeto recebeu dois prêmios relevantes na mostra: 2º lugar em Ciências Biológicas e Prêmio Destaque Unidades da Federação. No total, o Estado foi representado com 41 projetos que receberam 14 prêmios.

O estudo de Maria se destacou por minimizar dois problemas ambientais resultantes da decomposição do lixo nos aterros sanitários: o CO que é emitido na atmosfera pela queima do metano e os nutrientes do chorume que causam a eutrofização de lagos e represas. “O tratamento de efluentes não elimina os nutrientes do chorume. Assim, quando alcançam as águas fluviais, eles servem de alimento para microalgas, cujo crescimento acaba bloqueando a luz solar, diminuindo o oxigênio da água e afetando a vida marinha. Eu usei essas mesmas microalgas para fazer o pré-tratamento do chorume e absorver o CO”, conta a estudante. Veja o vídeo do projeto aqui.

Nesta edição, a mostra contou com 487 projetos finalistas que foram desenvolvidos por 1.081 estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de 333 escolas de todo o País, sob a orientação de 626 professores.

O processo de avaliação envolveu mais de 300 mestres e doutores da USP e de universidades parceiras -- inclusive professores e especialistas brasileiros que estão atuando em outros países, num total de 6.403 avaliações.

Os autores dos melhores projetos, nas diversas categorias, receberam troféus, medalhas, bolsas de Iniciação Científica Júnior do CNPq e cursos, num total de 273 prêmios e oportunidades no Brasil e no exterior.

A FEBRACE é a maior feira brasileira pré-universitária de ciências e engenharia em abrangência e visibilidade. Seu objetivo é estimular a cultura científica, a inovação e o empreendedorismo na educação básica e técnica, despertando novas vocações nessas áreas e induzindo práticas pedagógicas inovadoras nas escolas.

Veja aqui a relação completa dos premiados e assista a cerimônia de premiação: parte 1 e parte 2

Angela Trabbold/Asimp