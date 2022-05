Projeto “Quintal do Ceca” será inaugurado no dia 3 de junho

Alunas do segundo ano de Relações Públicas da UEL desenvolvem espaço de lazer; área deve ter mobiliário e jardim com horta comunitária

Para desenvolver trabalho prático, alunas da disciplina de Eventos Estratégicos, do curso de Relações Públicas, desenvolvem o projeto “Quinta do Ceca”, cuja inauguração será no dia 3 de junho. O espaço fica próximo à placa de identificação do Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca).

O projeto tem como objetivos integrar a comunidade universitária, promover o bem estar e marcar a passagem da turma de Relações Públicas matutino 2020 na história da Universidade. O espaço contará com mobiliário, jardim com horta comunitária e terá três árvores homenageando cada área de estudo do centro: comunicação, educação e artes.

A inauguração contará com a presença de autoridades da UEL, corpo discente e docente, apoiadores do projeto. Para animar o evento, atrações musicais e coffee break para convidados. As alunas afirmam que estão ansiosas com o desenvolvimento da proposta, que prevê várias etapas que contribuem para a sua formação profissional.

Segundo a estudante Mariana Nunes, da coordenação geral do projeto, o grupo está empenhado nas atividades. “Estamos nos dedicando muito para realizar esse evento. A inauguração do espaço vai ser uma conquista tanto para nós da organização, quanto para toda comunidade do Ceca.”