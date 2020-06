PUCPR adota processo seletivo online para ingresso de novos acadêmicos; Medicina usará nota no Enem a partir de 2015

Tradicional processo seletivo de inverno da Universidade será online em 2020; inscrições já estão abertas

Já estão abertas as inscrições para o tradicional Processo Seletivo de Inverno da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), para ingresso no segundo semestre de 2020. Neste ano, em respeito às orientações sanitárias de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, a seleção será 100% online. Interessados têm até 22 de junho para se inscrever e o resultado será divulgado no dia 26 de junho, no site da instituição.

Para Renata Iani Werneck, Pró-Reitora de Graduação da PUCPR, o processo seletivo 100% online é uma forma de garantir que as pessoas que desejam começar um curso superior neste momento tenham essa oportunidade.

“Passamos por uma situação ímpar e tivemos que nos adaptar. O processo seletivo 100% online foi a forma encontrada para garantir a oportunidade de ingresso no ensino superior aos interessados e também a melhor alternativa para não causar aglomeração. Vamos avaliar a experiência e verificar a possibilidade de aplicá-la em outras oportunidades no futuro”, afirma.

Para se inscrever, basta acessar o site oficial do processo seletivo. O candidato deve seguir três passos: preenchimento do formulário, escrita e envio de carta de motivação e histórico escolar.

A carta é uma espécie de apresentação do interessado à Universidade e será avaliada a partir dos mesmos critérios utilizados para analisar uma redação convencional, como qualidade de conteúdo, progressão e coerência, coesão e observância à norma padrão da Língua Portuguesa. O histórico escolar, por sua vez, é o documento mais importante da inscrição, pois é por ele que serão analisadas as notas e frequência do estudante para embasar sua aprovação no processo. Só poderão efetivar a matrícula candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

Há vagas para cursos nos câmpus de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. Esse processo não contempla o curso de Medicina, que tem edital próprio (confira abaixo). A taxa de inscrição é de R$ 30. A lista completa de cursos e vagas está disponível no edital de abertura da seleção.

Medicina

Para o curso de Medicina, o processo seletivo vai considerar o aproveitamento das notas do Enem, desde que o exame tenha sido realizado a partir de 2015. As inscrições devem ser feitas até 18 de junho, no site oficial do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 220.

São 79 vagas para o campus de Curitiba e 39 para o campus de Londrina. A relação dos estudantes aprovados em primeira chamada será divulgada no dia 22 de junho, enquanto as listas com os aprovados em segunda e terceira chamadas serão disponibilizadas nos dias 6 e 20 de julho, respectivamente.

American Academy Health

A Universidade também abriu seleção para o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, o American Academy Health. Trata-se da modalidade de graduação que combina o modelo Liberal Arts, praticado nos Estados Unidos, com disciplinas específicas da área da saúde. Após dois anos, o estudante pode optar pela formação em qualquer curso da PUCPR, inclusive Medicina, ou escolher entre as mais de 300 opções de cursos da Kent State University, instituição parceira nos EUA.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira etapa, classificatória e eliminatória, consiste no aproveitamento dos resultados obtidos no Enem, desde que o exame tenha sido realizado a partir de 2015. Já a segunda etapa é documental e será composta da avaliação dos seguintes documentos: análise do histórico escolar do Ensino Médio; carta de motivação, escrita em Português e em Inglês; certificado de proficiência na Língua Inglesa

As inscrições, que têm taxa de R$ 115, devem ser realizadas no site oficial do programa até 18 de junho. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 22 do mesmo mês. A segunda etapa terá resultado divulgado até 2 de julho.

Outras formas de ingresso

Além do processo seletivo online, a PUCPR conta com outras formas de ingresso. Interessados em estudar na universidade podem usar a nota do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar no ensino superior. O candidato deve acessar o site da PUCPR para fazer o cadastro e escolher o curso. Também é possível ingressar na PUCPR por transferência externa, para o mesmo curso ou para uma graduação diferente. Clique aqui para mais informações.

Ainda, quem já possui um diploma do ensino superior pode iniciar uma segunda graduação na PUCPR sem necessidade de realizar o processo seletivo. Para os interessados, há desconto de 20% na graduação presencial, online e semipresencial. Saiba como ingressar.

Informações: https://www.pucpr.br/vestibular

Asimp/Puc