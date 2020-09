PUCPR Londrina promove rodas de conversa virtuais para debater empatia

Série de lives promovidas pelo curso de Psicologia da Universidade convidam a comunidade a encontrar caminhos para a saúde emocional

O projeto PUC Empática, promovido pelo curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Campus Londrina, tem por objetivo levar para a comunidade uma mensagem de aconchego, acolhimento e, ao mesmo tempo, nos fazer repensar as relações interpessoais e a forma como estamos nos aproximando do outro.

A empatia é um meio de ouvir para poder orientar o outro a procurar ajuda especializada para lidar com suas emoções, traumas e problemas do dia a dia. É saber colocar-se no lugar do próximo. "Aproximar-se do outro não é mais uma posição física. Andar com os sapatos de alguém, como dizem, nos faz conhecedores daquela história e muitos comportamentos desconhecidos ou estranhos do outro passam a ter sentido. No instante em que nos tornamos empáticos, fazemos a diferença na vida de alguém", afirma Marcos Garcia, coordenador do curso de Psicologia da PUCPR Londrina.

O evento vai contar com uma séria de rodas de conversa virtuais, realizadas entre os dias 16 de setembro e 07 de outubro, que serão transmitidas em tempo real. As lives acontecem sempre às quartas-feiras, entre às 18h e 19h. Participam professores e estudantes do curso de Psicologia da Universidade.

Para acompanhar a série é só clicar no link de cada live. Confira a programação:

16/09 - Setembro Amarelo e saúde mental: como trilhar esse caminho?

Herbert Proença, Ana Priscilla Christiano e Aline Vieira

https://cutt.ly/xfUclmu

23/09 - Vamos falar sobre suicídio? Discussão do filme "Elena"

Hermani Pereira dos Santos, Mariana Zagui, Marcos Garcia e Mariana Morato

https://cutt.ly/kfUcVPF

30/09 - Empatia: Possibilidades para falar | dividir | sentir

Myenne Tsutsumi, Maria Clara Godoy, Gabriela Vezzozo e Raissa de La Torre

https://cutt.ly/ffUc0xt

07/10 - Uma pitada de prevenção: Qual o papel de cada um

Karina Stagliano, Carolina Caires Motta e Maria Eduarda Terziotti

https://cutt.ly/OfUc35B

Asimp/PUC