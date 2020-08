PUCPR Paraná celebra o primeiro curso de Psicologia do Estado com grande encontro dia 27

Talk show online reúne entidades de classe, profissionais de todas as décadas e estudantes no 51º aniversário

Em comemoração ao Dia do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto, a Pontifícia Universidade Católica (PUCPR) promove um talk show com profissionais dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia, coordenadores do curso de Psicologia, estudantes e egressos de diferentes turmas de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo.