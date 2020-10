PUCPR promove 1ª Semana Literária totalmente online

Grandes nomes da literatura em Língua Portuguesa vão participar de conferências e bate-papos

Entre os dias 26 e 30 de outubro, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realizará a 1ª edição da Semana Literária. A programação do evento, aberto à comunidade e gratuito, será totalmente online, com transmissão ao vivo e exclusiva aos participantes. Os inscritos terão a oportunidade de participar de conferências e bate-papos com representantes da literatura nacional e internacional.

Os encontros contarão com as presenças de Mia Couto, Conceição Evaristo, Cristovão Tezza, Eliane Brum, Milton Hatoum, Eliane Potiguara, Ana Maria Machado, Nádia Battella, Juliana Souza, Cris Gouveia, Clóvis Ultramari, Robson Cruz, Isabel Lopes Coelho, entre outros. Serão abordados temas como a literatura e o feminino, as raízes mitológicas da literatura, literatura inclusiva, literatura indígena, 100 anos do nascimento de Clarice Lispector, entre outros temas.

“A Semana Literária PUCPR será uma experiência única aos participantes que, de forma remota, terão a oportunidade de ouvir e interagir com escritores em Língua Portuguesa que são referência e inspiração. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus não poderíamos deixar de realizar esse evento, que agrega tanto à comunidade”, afirma Fabiano Incerti, Diretor de Identidade Institucional PUCPR.

A programação completa e as inscrições para as conferências podem ser acessadas neste link: https://www.sympla.com.br/semana-literaria-pucpr--conferencias__1003347.

Já a programação e as inscrições para os bate-papos podem ser conferidas neste link: https://www.sympla.com.br/semana-literaria-pucpr__1002738.

Os encontros serão realizados via plataforma Zoom. Os links de acesso serão disponibilizados diariamente aos inscritos.

A Semana Literária PUCPR 2020 é uma iniciativa do Instituto Ciência e Fé PUCPR em parceria com o Curso de Letras da Universidade, PUCPRESS, Diretoria de Cultura e Esporte da PUCPR, Biblioteca Central da PUCPR e Universidade Católica do Salvador. Realizada com o patrocínio da FTD Educação e Chamex.

Os inscritos também receberão declaração de participação, condicionada à presença integral na conferência ou bate-papo. O certificado será enviado para o e-mail cadastrado no momento da inscrição e em até 10 dias úteis após o término do evento.

Feira de livros

A PUCPR também realiza, entre os dias 19 e 31 de outubro, a edição de 2020 da Lombada - a feira de livros da Universidade, uma parceria entre as editoras PUCPRESS e Arte & Letra. Assim como a Semana Literária, a feira será 100% online e tem como objetivo promover o hábito de leitura e divulgar a produção editorial acadêmica e literária.

Mais de 35 editoras de todo o Brasil e de diversos segmentos, reconhecidas pelo alto nível de qualidade de suas publicações, vão ofertar aproximadamente mil títulos impressos e digitais com até 50% de desconto. Além disso, diversas obras estarão no modo de acesso aberto, ou seja, gratuito. Tudo pode ser conferido no site oficial da Lombada: https://www.lombada.pucpr.br/

