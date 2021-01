PUCPR promove maratona online de criação de jogos

Global Game Jam Curitiba é realizada desde 2010 pelo curso de Jogos Digitais da instituição

Entre os dias 27 e 31 de janeiro, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promove a 12ª edição da Global Game Jam Curitiba (#ggjcwb), maratona de criação de jogos. O evento é gratuito, aberto a desenvolvedores de jogos em geral e em 2021 ocorrerá de forma completamente online, em razão da pandemia de Covid-19.

Na capital paranaense, a maratona é realizada desde 2010 pelo curso de Jogos Digitais da Escola Politécnica da PUCPR e faz parte da iniciativa Global Game Jam, que promove esse hackathon de games anualmente em diversos países.

Durante o evento, os desenvolvedores vão trabalhar com jogos digitais, jogos de tabuleiro, livros-jogo, salas de escape, aventuras de RPG, entre outras iniciativas ligadas ao universo dos games.

“Curitiba é uma das maiores sedes do mundo do Global Game Jam em número de participantes e produção de jogos. Nos últimos anos, fomos a sede mais produtiva do mundo. Independentemente da experiência e de perfil, amador ou profissional, todos aqueles que puderem contribuir de alguma forma, direta ou indiretamente, com o desenvolvimento de jogos são bem-vindos”, afirma o professor Bruno Campagnolo, coordenador do curso de Jogos Digitais da PUCPR e organizador do evento.

Como funciona

O tema do hackathon será divulgado no dia anterior ao início do evento. Em seguida, os desenvolvedores formam equipes (ou vêm com equipes já formadas) e se dedicam a criar novos jogos de todos os tipos. Não é obrigatório usar todo o tempo do evento para a atividade, mas é importante se organizar.

Podem ser desenvolvidos, por exemplo, jogos digitais, jogos de tabuleiro, jogos com realidade virtual ou aumentada, jogos que envolvam hardware, modificações de jogos existentes, esportes e gincanas, salas de escape, vídeos interativos, histórias interativas, aventuras de RPG, livros-jogo e vídeos interativos.

A maratona terá início no dia 27 de janeiro (quarta-feira), às 17h. A conclusão está prevista para o dia 31 do mesmo mês (domingo), às 18h – os horários, claro, são flexíveis. Durante a tarde de domingo (31), a Global Game Jam Curitiba fará uma live aberta ao público em geral, para que os trabalhos sejam conhecidos por todos os interessados.

Programação completa, inscrições e mais informações: https://bit.ly/2XB4zVG

