Quarta convocação do Vestibular 2021 da UEL sai nesta terça-feira

Os aprovados deverão fazer a pré-matrícula já nesta terça-feira, a partir das 14 horas, de forma virtual, no Portal do Estudante de Graduação.

A UEL divulga nesta terça-feira (27) a quarta convocação de candidatos do Vestibular 2021. O resultado será divulgado a partir do meio-dia, no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). Os aprovados deverão fazer a pré-matrícula já nesta terça-feira, a partir das 14 horas, de forma virtual, no Portal do Estudante de Graduação. O prazo para efetivação da pré-matrícula termina quarta-feira, dia 28, às 23h59min.

Para a pré-matrícula o candidato convocado deve, obrigatoriamente, preencher eletronicamente e imprimir os formulários respectivos e, ainda, fazer o upload da documentação exigida. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, os documentos devem ser enviados por meio digital à Pró-reitoria de Graduação (Prograd) ao invés de serem postados, como em anos anteriores. O prazo para envio da documentação termina dia 29.

No Portal do Estudante de Graduação também é possível acompanhar a situação da pré-matrícula e fazer a reimpressão de documentos. Outro recurso útil é o Manual de Pré-matrícula, que auxilia o candidato, pois contém passo a passo do processo.

A última convocação divulgada pela COPS (3ª convocação) trouxe lista com 34 candidatos convocados em 21 cursos de graduação. O calendário completo das datas do Vestibular 2021 pode ser acessado no site da COPS.

AEN