"Crie o Impossível" convoca alunos de escolas públicas de todo o país

Nesta quinta-feira (30), às 16h, será realizada a 3ª edição do “Crie o Impossível”, agora em um novo formato, totalmente online. O projeto de alto impacto inspiracional, que consiste em uma grande sala de aula a céu aberto, aconteceu nos últimos dois anos no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e já impactou mais de 15 mil jovens. Agora, a expectativa é impactar jovens de todo o país. As inscrições podem ser realizadas em https://crieoimpossivel.com.br/.

Com o lema “A palavra convence, mas o exemplo arrasta”, o projeto oferece aos jovens a oportunidade de conhecer histórias reais de quem, assim como eles, enfrentaram desafios como pobreza, exclusão e preconceitos. Entre os convidados que vão contar um pouco de suas histórias de vida e deixar suas mensagens aos jovens estão o ator Babu Santana; o triatleta Thiago Vinhal; o rapper Emicida; o empreendedor e fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino; a filósofa e feminista Djamila Ribeiro, a empreendedora social Polyane Costa, o produtor KondZilla; o ator Lázaro Ramos; a executiva do Google, Lisiane Lemos; a médica e vencedora do BBB 20, Thelma Assis e o ativista Rene Silva.

A iniciativa também convoca os jovens a assumirem o papel de protagonistas de suas próprias vidas. “Acreditamos no potencial dos alunos de escolas públicas, por isso visamos, com o Crie o Impossível, inspirar os estudantes por meio de histórias reais a se tornarem agentes de transformação ou protagonistas da mudança”, afirma Guilhermina Abreu, co-fundadora da Embaixadores da Educação e uma das idealizadoras do evento.

Durante o Crie o Impossível deste ano, os jovens serão convocados a pensar em projetos que ajudem estudantes da rede pública a terem acesso à educação durante o período da pandemia. Os projetos vencedores vão concorrer a bolsas de estudo integral para a faculdade e a diversos cursos e capacitações empreendedoras e profissionalizantes.

O ‘Crie o Impossível’ é uma iniciativa da organização sem fins lucrativos Embaixadores da Educação, com co-realização do Sebrae e apoio de diversos parceiros. Nos últimos dois anos, o evento foi realizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e já impactou mais de 15 mil jovens.

Artistas, escritores, empresários e empreendedores sociais estão entre os convidados do Crie o Impossível 2020. Eles vão contar aos jovens como conseguiram concretizar o que parecia impossível em suas vidas.

- Babu Santana, ator, ficou conhecido por interpretar Tim Maia na cinebiografia do cantor.

- Thiago Vinhal, triatleta mineiro, foi um dos principais nomes no Campeonato Mundial de Ironman, em Kona, no Hawaí.

- Emicida, rapper, cantor e compositor, considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil da década de 2000.

- Geraldo Rufino, empreendedor e fundador da JR Diesel, maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos.

- KondZilla, produtor e compositor, um dos principais responsáveis pelo sucesso do funk brasileiro.

- Lázaro Ramos, ator, apresentador, dublador, cineasta e escritor de literatura infantil

- Lisiane Lemos, executiva do Google, escolhida pela revista Forbes como uma das jovens que fazem a diferença no Brasil.

- Polyane Costa, empreendedora social, co-fundadora da ONG Embaixadores da Educação.

- Djamila Ribeiro, filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira.

- Thelma Assis, médica e vencedora do BBB 20.

- Rene Silva, ativista, em 2018 ganhou o prêmio em Nova York da organização Mipad (Most Influential People Of African Descente), concedido a pessoas afrodescendentes influentes.

