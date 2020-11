Ranking posiciona UEL entre as melhores universidades do Brasil

“A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está entre as melhores instituições de ensino superior do país! Ela é destaque no QS Latin America University Rankings 2021. Está em 23º lugar nacional – empatada com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) – e em 96º da América Latina. Isso reafirma que as nossas instituições públicas continuam sendo a principal referência do ensino superior em termos de qualidade”, comemorou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

O ranking da QS Latin America University Rankings 2021, da consultoria britânica Quacquarelli Symonds, foi divulgado nesta quarta-feira (12). Foram analisadas 410 instituições em 20 países.

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Bona, destaca a consolidação do Estado na disseminação do conhecimento e no incentivo à pesquisa. “Esses resultados sinalizam uma estrutura universitária organizada em torno de redes de cooperação e colaboração, inclusive internacionais, e administrações eficazes e funcionais, que apoiam atividades acadêmicas sob uma política de transparência, prestação de contas e desenvolvimento sustentável”, afirmou.

O QS Latin America University Rankings 2021 atribuiu pontuações de destaque para as instituições paranaenses. A UEL e a UEM obtiveram bom desempenho em critérios como reputação acadêmica, reputação de empregabilidade, quantidade de artigos por professor e citação de artigos científicos.

