Rede de ensino municipal de Londrina tem acesso gratuito a mais de 30 mil livros de plataforma digital

Parceria da Edtech Árvore, com a Secretaria de Educação, tem como objetivo apoiar alunos, educadores e contribuir na formação de novos leitores

Os estudantes de Londrina iniciaram o ano letivo com novidades. Mais de cinco mil alunos – do 4º ano do Ensino Fundamental – já podem acessar gratuitamente o acervo de livros da Árvore, edtech com soluções de leitura digital. Com mais de 30 mil livros de aproximadamente 600 editoras, o ambiente virtual ficará à disposição da rede pública de ensino durante quatro meses e tem como objetivo principal oferecer apoio aos estudantes e professores, além de fomentar a formação de novos leitores.

Para Aliny Perrota, coordenadora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Londrina, a parceria com a plataforma será uma potente ferramenta no processo de reorganização na aprendizagem da leitura para os alunos. “Por conta do período que tiveram aulas remotas, os estudantes criaram familiaridade e facilidade em lidar com a tecnologia. Já incorporamos as ferramentas digitais na rotina das salas de aula e não podemos retroceder. O uso de uma plataforma digital de leitura contribui com o que já estamos vivenciando nas escolas. Com o auxílio da Árvore teremos a oportunidade de promover novas estratégias voltadas para o incentivo à leitura”, comenta a educadora.

João Leal, CEO e cofundador da Árvore, reforça a importância da startup poder contribuir com o ensino público. “Ficamos muito felizes com a parceria e com a chance de somar com o trabalho de docentes e gestores das escolas municipais de Londrina. Temos certeza que será uma oportunidade excelente da Árvore aprender e construir junto com a cidade. Com nosso acervo e possibilidades pedagógicas, podemos ser um instrumento importante nos projetos de leitura e trabalhos realizados nas escolas”.

Árvore

A Árvore é uma edtech com soluções de leitura digital para escolas públicas e privadas, que tem o objetivo de potencializar a educação e formar cada vez mais leitores no Brasil. Conta com mais de 30 mil títulos e conteúdos de atualidades, sendo uma das maiores edtechs para educação básica do Brasil. A contratação das soluções é feita através de assinaturas por meio da escola ou da instituição, conforme o número de usuários que utilizarão o serviço. Os selos Árvore Livros e Árvore Atualidades utilizam a gamificação para ampliar a frequência de leitura, unindo aprendizagem e jogos. Com um acervo diversificado e atraente, o ambiente virtual também oferece suporte pedagógico aos educadores, sequências didáticas, atividades, relatórios e trilhas de leitura alinhadas à BNCC.

Raíza Barros/Asimp