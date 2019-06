Rolândia: Abertas as inscrições para o programa Mais Alfabetização

Para o ano de 2019 o Ministério da Educação continuará o Programa Mais Alfabetização. O objetivo é fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas do primeiro e segundo anos do ensino fundamental, das Redes Municipais de Ensino. Entre as principais ações estão a garantia do assistente de alfabetização ao professor em sala.

A Secretaria de Educação de Rolândia comunica que estará abrindo inscrições para a contratação de professores interessados em participar como assistentes do Programa. Poderão participar: Licenciados (OU ESTUDANTES) em Pedagogia, pessoas que tenham experiência comprovada com alfabetização e pessoas que tenham formação ou estão cursando Magistério.

O processo de seleção será definido pela Secretaria de Educação e as escolas do município.

A remuneração será de responsabilidade do MEC e os responsáveis serão os Gestores das escolas.

Para maiores informações os interessados deverão procurar as escolas onde desejam atuar como assistente de professor alfabetizador no Programa Mais Alfabetização.

Período de inscrições: 10/06/2019 à 19/06/2019.

Documentos necessários: Cópias de diploma e/ou certificados de Magistério ou Pedagogia, ou ainda documento que comprove estar cursando Pedagogia ou Magistério e documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de endereço). E documentos que comprovem o tempo de experiência profissional conforme descrito nos critérios de classificação.

Horário: 8h às 13h

Local: Secretaria das escolas municipais (Segue abaixo a relação das escolas com os respectivos endereços).

1-Escola Municipal Arthur da Costa e Silva- Ed. Inf. e Ens. Fundamental Av. Romário Martins, 800 - Centro

2-Escola Municipal Dr. Vitório Franklin- Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua Salgado Filho, 455 - Centro

3-Escola Municipal Garrastazu Médici- Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua José Lannes, S/Nº

4-Escola Municipal Geralda Chaves Tiradentes- Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua Dr. Ferreira Braga, 293 Jardim Terezópolis

5-Escola Municipal Luiz Real- Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua Guerino Volpato, 754- São Martinho

6-Escola Municipal Maria do Carmo Campos-Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua Antonio Campaner, 255 Conj. Res. Domingos Neves

7-Escola Municipal Maria Teixeira Georg- Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua Aquiles Ferreira, 40 - Conj. Res. Manoel Muller

8-Escola Municipal Monteiro Lobato- Ed. Inf. e Ens. Fundamental

Rua Alice Rocha, 250 Jardim Santiago

9-Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida- Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua Guarani, 300 Distrito Nossa Senhora Aparecida - Bartira

10-Escola Municipal Parigot de Souza

Rua Nastúrcio, 435 Jardim Novo Horizonte

11-Escola Municipal São Fernando-Ed. Inf. e Ens. Fundamental Rua Francisco Ramos Pereira, 455 Conj. Res. São Fernando

12-Escola Municipal Prof. Sebastião Feltrin Rua Tapajós, 540- Vila Oliveira

