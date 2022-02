Rolândia: Alunos da escola do Bartira aprendem também com brinquedos pedagógicos

A secretaria municipal de Educação informa que os alunos da educação infantil da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no Distrito do Bartira, aprendem também com brinquedos pedagógicos, adquiridos com recursos próprios. Equipe da diretora Michelle Ribeiro Nassu.

Dentre os inúmeros benefícios, a medida ajuda na atenção, concentração e movimentos; despertam a imaginação, a fantasia e aumenta a memória; estimulam a linguagem e auxilia no convívio com outras crianças, aumentam a autoestima e autoconfiança; ensinam a compartilhar e a trabalhar em equipe.

NCPMR