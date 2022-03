Rolândia: Artista Janete Manacá doa livros para escolas da cidade

A rolandense Janete Manacá, nascida no distrito de São Martinho, mas que reside há 42 anos em Cuiabá, capital do Mato Grosso, doou 31 exemplares do livro “Valentina, a menina que brincava com o vento” e ainda um exemplar de cada um de seus outros nove títulos, para a biblioteca da escola municipal Dr. Vitório Franklin, centro.

A doação veio por meio de sua irmã, Celi Ferreira da Silva, que mora no residencial Padre Ângelo Matiussi, sua sobrinha Nairana de Paula Silva e sua sobrinha-neta Ana Helena de Paula Amorim, que estuda na escola.

A doação deu-se na sexta-feira, dia 11, e foi feita para a diretora Fernanda Bento e para a professora Adriana Segatto, da 4ºC, que vai trabalhar a obra, que é para colorir, com os alunos, e, as crianças vão escrever o final do livro, como complemento das aulas de português e literatura. As obras contemplam literatura infantil e poesia.

Ainda, os alunos participaram de uma vídeo-chamada com a autora e puderam interagir com Janete. A artista estudou na escola, quando ainda ela se chamava escola Antenor Ferri. Os outros dois locais em que ela estudou, o hoje Colégio Lauro Portugal, em São Martinho e o Colégio Kennedy, na área central, também receberão exemplares de títulos produzidos por Janete Manacá.

Mais sobre a artista Janete Manacá

É atriz, escritora e poetisa, autora dos livros: “Deusas Aladas”, “A Última Valsa”, “Quando a Vida Renasce do Caos” e “Sinfonias do Entardecer”. Participou também da Coletânea “Sete Feminino de Luas e Marés” com 30 mulheres brasileiras. Autora da coluna mensal “Olhares sobre a cidade” da Revista Centro Oeste de 2016 a 2017. Autora dos Projetos: Sala Zen, Bate Papo Zen, Tempo de Amar e Parto poético, na Gerência-Executiva do INSS em Cuiabá/MT de 2005 a 2011.

Atualmente é integrante do Coletivo Literário Maria Taquara – Mulherio das Letras/MT e do site Parágrafo Cerrado. É bacharel em Serviço Social, Comunicação Social e Filosofia, com especialização em semiótica da cultura pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

NCPMR