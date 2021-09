Rolândia: IEE capacita 83 professores e beneficia mais de 6 mil alunos

Profissionais aplicam a metodologia do Instituto Esporte & Educação, de Ana Moser, com o projeto Rede Escolas Ativas, democratizando o acesso das crianças e jovens brasileiros ao esporte e à educação física de qualidade

Ao longo de seus 20 anos de atuação, o Instituto Esporte & Educação (IEE) tem levado a sua metodologia, baseada nos princípios do esporte educacional, para as mais diversas cidades, de diferentes regiões do País. Em Rolândia, no Paraná, o IEE vem capacitando 83 professores no Rede Escolas Ativas e mais de 6 mil alunos estão sendo impactados com o projeto, que forma gestores, diretores, professores, lideranças comunitárias e agentes públicos envolvidos com as escolas das redes municipais de ensino. Para se adaptar à pandemia da Covid-19, as atividades são em plataforma de Ensino à Distância (EaD).

O Rede Escolas Ativas busca democratizar o acesso das crianças e jovens brasileiros ao esporte e à educação física de qualidade. O projeto é uma ação integrada ao Projeto Formação Continuada de Professores das Redes Públicas e está sendo realizado em formato on-line desde o ano passado. A metodologia é desenvolvida e aplicada pelo Instituto, criado e presidido pela medalhista olímpica Ana Moser. O foco do IEE é o esporte educacional, não competitivo, que segue os princípios da inclusão e do respeito às diferenças.

“O Escolas Ativas busca a construção de uma rede de escolas que assumem o ‘movimento’ como elemento base da sua intervenção, com vistas à educação integral e aprendizagem dos alunos”, afirma a presidente Ana Moser.

Ao final da capacitação, as escolas recebem o Selo Escola Ativa, uma chancela do IEE que premia as instituições comprometidas com a qualificação da prática pedagógica e dos currículos, com a ampliação do acesso dos estudantes ao movimento, à educação física e ao esporte seguro e inclusivo.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o IEE buscou caminhos para continuar a disseminar o seu método de ensino, adaptando os programas para o formato digital. Assim, com as plataformas de ensino à distância, deu sequência aos seus projetos, adaptando-se aos novos tempos em meio ao coronavírus. O Instituto migrou todas as ações formativas da modalidade presencial para o formato on-line, planejando, sistematizando e adaptando todo o conteúdo de estudo e formação.

O Projeto Rede Escolas Ativas tem como financiadores Itaú, Novelis, Bayer, Westrock e Ball, via Lei de Incentivo ao Esporte / Secretaria Especial do Esporte / Ministério da Cidadania.

Sobre o Instituto Esporte & Educação

Criado em 2001 pela medalhista olímpica Ana Moser, o Instituto Esporte & Educação (IEE) já atendeu a 6 milhões de crianças e jovens e capacitou mais de 50 mil professores e educadores em todo o Brasil.

A metodologia do IEE é baseada nos princípios do esporte educacional: inclusão de todos, construção coletiva, respeito à diversidade, educação integral, rumo à autonomia. Além das esportivas, as atividades realizadas são nas esferas da cultura, saúde, cidadania, protagonismo juvenil e ação comunitária.

Deborah Mamone/Asimp