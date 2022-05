Rolândia: Mais 370 alunos se formam no PROERD

A secretaria de Educação informa que amanhã, dia 25, mais 370 alunos da rede municipal vão se formar, após concluírem o curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). São alunos: Quatro turmas da escola Dr. Vitório Franklin Três turmas da escola Maria Teixeira Goerg Duas turmas das escolas Professor Sebastião Feltrin e Arthur da Costa e Silva Uma turma da escola Geralda Chaves Tiradentes e uma turma da escola Luiz Real

Convite

O Comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, Tenente Coronel QOPM Adilar Marcelo de Lima, juntamente com o Prefeito Aílton Aparecido Maistro, tem a honra de convidar para a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), dos alunos da rede municipal de ensino de Rolândia.

Data: 25/05/2022

Horário: 19h30

Local: Centro de Eventos da Assembléia de Deus Av. Iguaçu, 631 – Pq. Cidade Nova – Rolândia

NCPMR