Rolândia: Nota do IDEB da rede municipal de educação é maior do que a média estadual e nacional

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na terça-feira, 15 de setembro, a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), referente ao ano de 2019 e a cidade de Rolândia teve um desempenho acima da média estadual e da média nacional, com nota média final de 6,9, sendo que a média estadual foi de em 6,8 pontos e e média nacional 5,9.

O Ideb leva em conta dois fatores: quantos alunos passam de ano e qual o desempenho deles em português e em matemática. Com o ótimo resultado, Rolândia já alcançou a média estipulada para 2021, que era de 6,8.

A Escola Municipal com maior nota foi a Arthur Costa e Silva com 7,9 e em seguida Vitório Franklin com 7,8. As escolas que mais cresceram na nota de 2017 para 2019, em 0,4 ponto, foram a Vitório Franklin e a Monteiro Lobato. Das 12 escolas da rede municipal de educação, oito ficaram com notas acima da média estadual e nacional.