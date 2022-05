Rolândia: Prefeitura investe mais de R$ 2,6 milhões em notebooks para as professoras da rede municipal

O prefeito Ailton Maistro, a secretária de Administração Ana Regina Zubiolo e a secretária de Educação, Leise de Moraes Camargo, entregaram ontem, 23, notebooks da marca Sony modelo VAIO FE15, para professores da rede municipal de ensino.

Foram entregues 10 aparelhos para professores da escola Maria Teixeira Georg, no Manoel Muller e 14 equipamentos na escola Maria do Carmo Campos, no Domingos Neves.

Os notebooks são de uso profissional das professoras, que poderão preparar ainda melhor as aulas e trazer conteúdo ainda mais atualizado aos alunos.

A prefeitura adquiriu 474 aparelhos, em investimento de mais de R$ 2,6 milhões, que serão repassados aos professores de todas as unidades educacionais do município, e que serão entregues paulatinamente.

