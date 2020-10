Rolândia:  Secretaria de Educação inicia período de rematrícula escolar

A Secretaria Municipal de Educação de Rolândia comunica que, iniciou, ontem, 26, o período de rematrícula escolar.

Os alunos já matriculados na rede municipal no ano letivo de 2020 e que continuarão os estudos na mesma instituição de ensino no ano letivo de 2021, deverão confirmar sua rematrícula, no período de 26/10/2020 até 18/11/2020 nas Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil.

As escolas municipais deverão realizar as rematrículas dos alunos do infantil 4 (somente as escolas que atendem essa faixa etária) até o 4º ano do ensino fundamental. Para os alunos do 5º ano, deverão aguardar novas orientações.

Os Cmei´s deverão realizar as rematrículas somente do Infantil até o Infantil 03 (Infantil 3 que irá para o Infantil 4 em 2021). Para os alunos do Infantil 4 deverão aguardar novas orientações. Os alunos do infantil 5 (somente dos cmeis que atendem essa faixa etária), que irão para as escolas municipais também deverão participar do processo de rematrícula.

Todo aluno do INFANTIL 5 dos CMEIs tem vaga garantida na Escola Municipal mais próxima de sua residência, desde que comprove o endereço próximo a Escola e que não perca o dia da Rematrícula. O pai que perder o dia da rematrícula deverá entrar na fila de matrícula juntamente com as matrículas novas, com data a ser divulgada posteriormente.

A contribuição social VOLUNTÁRIA é uma forma de a comunidade contribuir para a melhoria do atendimento do educando, porém deve ser definida pelo Conselho Escolar e registrada em ATA. Esta contribuição deve ser por família, independente do número de filhos matriculados na Escola/CMEI, e pode ser mensal ou anual, sendo emitido um recibo em duas vias, uma para o contribuinte e outra para arquivo da APMF. Lembre-se, não é obrigatório este recolhimento para efetivação da matrícula.

Os documentos necessários para rematrícula na rede municipal de ensino serão padronizados em todas as Instituições, sendo eles:

I - Atestado de Vacinação (PARA TODAS AS SÉRIES/ANOS – CMEI e Escola).

II - Cópia ATUAL da fatura da COPEL ou SANEPAR. (Caso a fatura não esteja no nome do responsável pelo aluno, este deverá trazer outra conta junto com a da COPEL/SANEPAR, em seu nome para comprovar o endereço);

III - Declaração de participante do Programa Bolsa Família com o numero do NIS (para quem recebe o benefício);

IV - cópia do cartão SUS (para quem não levou em anos anteriores)

V - 01 ou 02 Fotos ¾ (a critério da escola) para ficha de matrícula e pasta individual. ( para quem não levou em anos anteriores).

Em decorrência da Pandemia COVID 19, a família que no momento da rematrícula não estiver de posse de toda a documentação necessária, deverá providenciar os documentos faltantes até o inicio do ano letivo de 2021.

REMATRÍCULAS conforme calendário abaixo:

26/10/2020 e 27/10/2020 – Infantil - 4 para Infantil-5 (a escola que atende) e Infantil 5 para 1º ano (somente das escolas).

28/10/2020 e 29/10/2020 – 1º ano para 2º ano

03/11/2020 e 04/11/2020 – 2º ano para 3º ano

05/11/2020 e 06/11/2020 – 3º ano para 4º ano

09/11/2020 e 10/11/2020 – 4º ano para 5º ano,

Classe Especial e EJA (escola que tiver).

11,12 e 13/11/2020 – dias vagos para organização e rematrículas atrasadas

16,17 e 18/11/2020 – Infantil 5 dos CMEIs Municipais para o 1º ano das Escolas.

REMATRÍCULAS do CMEI divididos conforme calendário abaixo:

- 26/10/2020 e 27/10/2020 – EI para EI 1 (parcial)

- 28/10/2020 e 29/10/2020– EI 1 para EI 2 (parcial)

- 03/11/2020/ e 04/11/2020 – EI 2 para EI 3 (parcial)

-05/11/2020 e 06/11/2020 – dia vago para organizar rematrículas

-09/11/2020 e 10/11/2020- EI 3 para EI 4 (parcial)

-16,17 e 18/11/2020 – Infantil 5 dos CMEIs Municipais para o 1º ano das Escolas (as instituições devem se organizar para fazer o encaminhamento).

