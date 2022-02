Rolândia: Secretaria Municipal De Educação recebe premiação da SEED por colaborar com material pedagógico estadual

Ontem, dia 15 de fevereiro, em evento no Teatro Guaíra, em Curitiba, o prefeito Ailton Maistro e a secretária de Educação, Leise Camargo, participaram de uma solenidade em que a Secretaria Municipal de Rolândia (SME) recebeu moções de reconhecimento e de agradecimento por colaborar na adaptação do Material de Língua Portuguesa do Programa “Educa Juntos”, da Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEED).

O Programa Educa Juntos, instituído pelo Decreto Governamental nº 5857, de 5 de outubro de 2020, é uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e as Prefeituras Municipais, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) e das Secretarias Municipais de Educação (SME), respectivamente, que tem como objetivos ampliar o suporte técnico e pedagógico aos municípios, bem como promover ações colaborativas na educação, a fim de contribuir para melhoria da qualidade da oferta do ensino a todos os estudantes das redes públicas de ensino do Paraná.

