Sebrae amplia oferta de cursos online e gratuitos pelo Whatsapp e Telegram

Uso de aplicativos para capacitação empresarial permite fácil acesso e aprendizagem rápida para impulsionar os negócios

A tecnologia e a inovação têm sido aliadas dos empreendedores que precisam se capacitar para alavancar os negócios, mas têm cada vez menos tempo disponível. A partir do uso de Inteligência Artificial (IA), o Sebrae desenvolveu cursos que podem ser acessados pelos aplicativos de mensagens Whatsapp e agora também no Telegram. Ao todo, já são 29 cursos ofertados para acesso direto pelo celular sobre temáticas como: planejamento, empreendedorismo, inovação, legislação, finanças, mercado e vendas. Entre os mais buscados estão o de marketing digital, controle da movimentação financeira e acesso ao crédito.

As versões dos cursos para Telegram foram lançados no final de julho de 2019, devido ao aumento da popularidade do aplicativo no país. De acordo com dados do relatório encomendado pela Mobile Time e Opinion Box, em janeiro deste ano, 45% dos celulares brasileiros já tinham baixado o app de mensagens. Para acessar os cursos, basta clicar aqui e enviar uma mensagem para iniciar a interação.

O último curso lançado “Reinventar-se e superar a crise” também traz novidades para os empreendedores, pois antes de iniciá-lo é feito um pequeno diagnóstico com 15 perguntas para saber para qual jornada de conhecimento ele será direcionado. As opções incluem aprender sobre como criar um negócio com foco em tendências ou como ajustar o modelo de negócio diante das dificuldades. Durante o curso, o empresário é estimulado a assistir vídeos, podcasts e acessar os conteúdos.

Também se destacam as capacitações recentemente criadas para os interessados em negócios em Economia Criativa, como os cursos: “Como devo gerenciar o dinheiro em um negócio criativo”; “Quando e como captar recursos para negócios criativos?”; “Como planejar e agir de forma estratégica em negócios criativos?”, entre outros.

O gerente de Soluções do Sebrae, Diego Demétrio, explica que o desenvolvimento da tecnologia para os cursos via aplicativos de mensagens envolve um grande arcabouço tecnológico para facilitar o acesso por parte dos empreendedores, onde quer que estejam. “A partir de pesquisas sobre o comportamento dos usuários, oferecemos capacitações que podem ser feitas a qualquer momento, de fácil acesso e que permitem uma aprendizagem rápida, conhecida como microlearning”, explicou.

No total, quase 80 mil matrículas já foram realizadas, principalmente no Whatsapp onde os cursos foram disponibilizados desde o começo do ano. Análises feitas pelo Sebrae apontam que os horários de maior pico de acessos são, geralmente, entre 14h e 16h, nas terças e quartas-feiras. Para conhecer a lista completa dos cursos oferecidos, clique aqui. Todos as opções são válidas, tanto para o Whatsapp, como para o Telegram.

