Sebrae/PR promove competição online que estimula o empreendedorismo entre estudantes

Lançamento do Bootcamp Royale, voltado para alunos de ensino médio e técnico do norte do Paraná, será nesta terça-feira (30)

Uma competição online para incentivar o empreendedorismo e a inovação. Esse é o desafio lançado pelo Sebrae/PR aos estudantes do ensino médio e técnico de escolas públicas e privadas de todo o norte do Paraná. Os detalhes do Bootcamp Royale, que é gratuito mas tem vagas limitadas, serão apresentados às 15 horas desta terça-feira (30), no canal do Sebrae/PR no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=lyJ5Tgg4p8I&feature=youtu.be), após uma palestra com o empreendedor Davi Braga. Na oportunidade será divulgado o link para as inscrições.

Um dos mais relevantes jovens talentos do Brasil com menos de 30 anos, segundo a Forbes, palestrante, escritor e influenciador digital. Davi Braga fundou sua primeira startup aos 13 anos, a List-It, aplicativo criado para facilitar a compra de material escolar online. Ao completar 18 anos, ele vendeu a empresa por R$ 600 mil.

Braga se descreve como um jovem apaixonado por empreender e criar negócios. É fundador do movimento Jovens Protagonistas, que convida os jovens a saírem da posição de coadjuvantes e assumirem o papel principal das próprias vidas por meio do empreendedorismo. Além de abrir o evento e convidar os estudantes para se inscreverem no Bootcamp Royale, Braga vai participar da maratona levando conteúdo aos competidores.

A consultora do Sebrae/PR, Alesandra de Almeida, explica que os participantes terão que criar um modelo de negócio com base nos pilares da colaboração, inovação e sustentabilidade empresarial. As inscrições serão abertas nesta terça e vão até 9 de julho. A competição será limitada a 100 equipes, compostas por três a cinco integrantes.

O Bootcamp Royale é uma iniciativa dos projetos de Educação Empreendedora e Startups do Sebrae/PR. “O objetivo é fomentar o ecossistema de empreendedorismo e a criação de novas startups”, afirma Alesandra. As ideias de negócios desenvolvidas durante a maratona poderão ser acompanhadas pelo Sebrae/PR.

Programação

As primeiras atividades serão as oficinas promovidas por Davi Braga, no dia 11 de julho, para preparar os estudantes. O desafio do Bootcamp Royale começa no dia 18 e vai até 23 de julho. Na programação, treinamentos sobre Canvas, Validação e Pitch. Na sequência, as equipes ficam livres para se reunirem em ambiente virtual para desenvolverem a ideia de negócio.

Durante esse período de desenvolvimento, os competidores terão acesso a mentorias com startups da área educacional (Edtechs), APL de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Sebrae/PR. As propostas serão entregues em formato de vídeo, com a apresentação das ideias, que serão analisadas por uma banca avaliadora. Os critérios de avaliação serão o modelo de negócio proposto, a viabilidade da ideia e a apresentação.

Três finalistas serão anunciados no dia 21 de julho. As três melhores iniciativas serão postadas em vídeo no Facebook do Sebrae/PR e deverão ser compartilhadas pelas equipes. A partir daí, se inicia a disputa por Likes. O primeiro, segundo e terceiro lugar serão definidos pelo número de Likes nas publicações, ou seja, a ideia que receber mais Likes será a grande vencedora. O anúncio da equipe campeã será às 14 horas do dia 23.

O primeiro lugar será premiado com um curso de Programação em Games 2D na Happy Code de Londrina, 10 horas de consultorias com o Sebrae/PR, além de uma vaga garantida para cada participante na Maratona SebraeLab, que será realizada online. Os segundos colocados poderão escolher um curso oferecido pela Código Kid, e a equipe que ficar em terceiro terá descontos no curso pré-vestibular do Colégio Sigma.

O Bootcamp Royale é uma realização do Sebrae/PR em parceria com a Happy Code, Código Kid, Colégio Sigma e APL de TIC.

Amanda de Santa/Asimp