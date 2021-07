Sebrae/PR realiza evento para auxiliar empreendedores da música

Encontros terão as temáticas de engajamento, marketing digital e planejamento

Músicos, bandas, duplas e outros do segmento da música do Paraná podem se inscrever para participar do “Venha se tornar um artista relevante para o seu público”, um circuito de capacitações realizado pelo Sebrae/PR, a fim de ajudar os participantes a profissionalizarem a atuação no mercado. O evento será online, nos dias 27, 28 e 29 de julho, sempre às 19 horas.

O assistente do Sebrae/PR, Luciano do Marco Campos, destaca que a oportunidade é tanto para quem está começando quanto para quem já tem uma carreira e pretende revisar a trajetória empreendedora.

“O mundo da música é concorrido, e, com a pandemia, os profissionais do setor precisam se reinventar. Por isso é importante pensar em melhorar a gestão, redefinir o modelo de negócio ou adotar outras estratégias. Os participantes vão sair das capacitações com aprendizado para aplicar imediatamente”, diz.

No dia 27, o encontro terá como tema “Mapa de engajamento”. Será a vez de aprender sobre empreendedorismo artístico, público-alvo, conceito artístico, divulgação orgânica, atração estratégica, marketing de guerrilha e planejamento, com o produtor musical Fábio Fonzare e Gabriel Camargo, da Escola de Música Gabriel Camargo.

Já no dia 28, Marina Mattoso, sócia e diretora da Jangada Comunicação, que atende clientes como Gilberto Gil, Maria Rita, Adriana Calcanhotto, UBC, Claudia Leitte e Fernandinho, falará sobre “Marketing digital musical e plataformas digitais”. Ela vai apresentar ferramentas de planejamento de conteúdo, de criação e edição e conteúdo e ferramentas disponíveis no Spotify, fará treinamento rápido de Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, além de abordar boas práticas gerais de marketing digital.

“O mercado da música é repleto de profissionais amadores no melhor sentido da palavra. As pessoas trabalham porque amam este setor. Busco trazer ferramentas e raciocínio estratégico para estes amantes de suas profissões”, comenta Marina.

O circuito fecha com mão na massa, no dia 29, com “Planejamento e Roadmap”. Na oportunidade, o musicista e consultor Bruno Aldana ensinará sobre planejamento, metodologia de gestão OKR (Objectives and Key Results), indicadores, processo de gestão hoshin kanri e ferramentas de controle como Google Agenda, Pipefy e Trello.

Para participar, é preciso se inscrever pelo link: https://bit.ly/2UVmvMT. As inscrições têm valor de R$ 39,90. Quem desejar poderá enviar um videoclipe da banda para a organização do evento. Três serão sorteados para análise e feedbacks, visando melhorias.

Ascom/Sebrae