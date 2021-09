Secretaria de Educação elabora nova edição da Semana da Leitura

Atividades especiais serão realizadas de 4 a 8 de outubro, em toda rede municipal de ensino, com ações virtuais e presenciais

No mês de outubro, a rede municipal de ensino realiza a Semana da Leitura, com o objetivo de incentivar o hábito entre os alunos. Este ano, as atividades serão realizadas nos dias 4 a 8 de outubro com ampla programação. E a Secretaria Municipal de Educação, por meio do projeto Palavras Andantes, está desenvolvendo materiais inéditos para que todos os estudantes, em aulas presenciais e remotas, possam participar.

A Semana da Leitura foi instituída no Município em 2011, pela lei n° 11.292, e amplia a celebração do Dia Nacional da Leitura, comemorado em 12 de outubro. Todos os anos, a rede municipal oferece aos alunos várias opções para atraí-los ao universo da leitura, incluindo contação de histórias, atividades em sala de aula, produções de textos, entre outras.

Por conta da pandemia, as aulas estão ocorrendo em meio remoto e presencial. E isso trouxe algumas mudanças também para a Semana da Leitura. Segundo a professora Aliny Perrota, que integra o Apoio de Língua Portuguesa da SME e o projeto Palavras Andantes, durante todo o período será publicado, diariamente, um vídeo, apresentando um aluno de cada região da cidade. Esse estudante vai falar sobre a importância da leitura e lançar o desafio de leitura para aquele dia.

“O desafio consiste na leitura de um gênero diferente para cada dia, como cordel, poesia, contos de fadas. Também teremos outro vídeo de contação de histórias e um link para acessar a estante de e-books, para que alunos, familiares e professores possam participar. O objetivo da ação é promover a escuta e a leitura da literatura, o encontro do livro com os seus leitores”, contou Perrota.

Os vídeos com contação de histórias serão gravados pelas professoras da rede municipal, Patrícia Bento e Jéssica Graziela, que também integram o Palavras Andantes. Além delas, irão participar outras contadoras de histórias e também autoras de livros.

Os mesmos materiais serão compartilhados para estudantes que estiverem em sala de aula e aos demais em atividade remota. “A diferença é que os alunos que estarão no presencial terão a mediação do professor de sala, podendo ampliar a discussão e ampliação da atividade proposta”, citou a professora.

Os alunos, pais e familiares também podem gravar um trecho de sua leitura e postar nas redes sociais para serem compartilhados pela Secretaria Municipal de Educação. Na legenda, é só incluir a hashtag #SEMANADALEITURALONDRINA2021 e marcar o perfil do Instagram @educacaolondrina. “Com a pandemia, a literatura ultrapassou os muros da escola e chegou também dentro dos lares dos alunos, visto que essa criança acessa o material através do celular ou de um computador sob a supervisão de um adulto”, comentou Perrota.

NCPML