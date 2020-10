Secretaria de Educação entrega kits com atividades educacionais

Aulas continuam remotamente devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus

A Secretaria Municipal de Educação entrega nesta quinta-feira (1º) e sexta-feira (2) os kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Os materiais servem de apoio ao ensino remoto, que vem sendo ministrado desde abril deste ano, quando iniciaram as medidas de isolamento social devido à pandemia do novo Coronavírus. Essa é a 11ª entrega de materiais feita pela Secretaria de Educação.

Ensino fundamental

Os pais e responsáveis devem procurar a unidade educacional onde os estudantes estão matriculados, das 8h às 17h, seguindo a escala de horários estabelecida pela unidade escolar. Quase 28 mil alunos, do 1º ao 5º ano, vão receber os materiais com as orientações e informações sobre o conteúdo didático. Além disso, para ajudá-los na aprendizagem, os professores continuarão mantendo o contato via internet diariamente.

Educação Infantil

A Secretaria de Educação também vai distribuir o material de apoio aos cerca de 10 mil alunos matriculados no P4 e P5. Cada unidade escolar fará seu cronograma de entrega dos materiais, a fim de evitar a formação de filas e possíveis aglomerações. As famílias serão contatadas e, em caso de dúvida, podem ligar diretamente nas unidades de ensino.

Zero a 3 anos

Para as crianças com idades entre zero e 3 anos, o Município de Londrina distribui gratuitamente o Plano de Estudo Dirigido on-line. Quando as famílias dessas crianças não têm acesso à internet, os conteúdos são impressos e entregues por meio físico.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes, lembra que os pais ou responsáveis que não conseguirem buscar o material didático das crianças, não precisam se preocupar. Isso porque, as professoras mediadoras ajudarão na entrega diretamente no domicílio desses alunos. Já nos casos das crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil filantrópicos, que são conveniados à Prefeitura de Londrina, e cujos pais tenham impossibilidade de buscar pessoalmente o material, a entrega será feita mediante visita dos professores e da equipe gestora.

“O kit entregue aos alunos contém materiais pedagógicos de apoio e o plano de estudo dirigido, contendo as atividades que os estudantes devem realizar no dia a dia escolar. Os professores têm se dedicado muito ao ensino remoto, têm buscado aprender sobre novas tecnologias e aplicativos que podem ajudar as crianças e para os pais que tenham dificuldades em acompanhar ou querem mais informações é possível obtê-las através da página que criamos na internet, a Educação em Tempos de Covid-19”, esclareceu a secretária de Educação.

O atendimento das aulas remotas é feito por meio do monitoramento dos professores nos grupos de WhatsApp e por listas de transmissão, além do acompanhamento das realizações das atividades nos cadernos, apostilas e outros materiais. No momento, devido às questões de prevenção ao Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação segue as recomendações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde e mantém as aulas de forma não presencial.

Hoje, Londrina conta com 45 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. Para atendê-los, o Município disponibiliza 87 escolas, 35 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 56 Centros de Educação Infantil, que são filantrópicos e estão conveniados à Prefeitura para atender as crianças. Para saber mais sobre as leis, decretos e regulamentações na área da educação e como enfrentar o período de pandemia, os interessados podem acessar a página Educação em Tempos de Covid-19.

NCPML