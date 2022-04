Secretaria de Educação oferta curso para debater literatura e guerra com professores

Capacitação acontecerá nos dias 5, 12 e 19 de abril, por meio da Escola de Governo da Prefeitura de Londrina; inscrições estão abertas pela internet

Estão abertas as inscrições para o curso “Literatura Infantil x Guerra – Como falar sobre guerra com as crianças”, da Secretaria Municipal de Educação (SME). O público-alvo são os professores da rede municipal de ensino, seja dos Centros de Educação filantrópicos, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e de Escolas Municipais. Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site da Escola de Governo da Prefeitura de Londrina (clique aqui). Há 250 vagas.

Serão realizados três encontros on-line nas primeiras terças-feiras de abril, ou seja, nos dias 5,12 e 19 de abril. Os professores que não puderem participar ao vivo, poderão conferir o material gravado e disponibilizado posteriormente. O objetivo é capacitar todos os educadores da rede municipal, para que eles consigam utilizar os livros disponíveis nas bibliotecas escolares, para conversar com os alunos sobre temas mais complexos como a guerra, a pandemia e a perda de entes e amigos queridos.

As professoras Aliny Perrota da Silveira, Eliane Aparecida Candoti e Jacqueline Console, ministrantes da capacitação, vão fazer um apanhado histórico e mostrar as possibilidades e as obras literárias que podem ser usadas no dia a dia, para que as crianças se sintam acolhidas e trabalhem os sentimentos que elas trazem consigo de maneira leve e reflexiva. “Estamos saindo de uma pandemia, onde houve muita ansiedade, angustia e preocupação com a vida e a saúde de todos. Agora, estamos vendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, dificilmente uma criança de seis anos não perguntará sobre isso, porque ela vê na televisão, na internet e escuta sobre isso em casa. Naturalmente, elas relacionam a guerra com morte, porque elas ainda não aprenderam a trabalhar a perda, e muitas vezes, os professores não estão preparados para discutirem temas difíceis como esses. Por isso, queremos trabalhar na formação o tema através da literatura infantil”, explicou Silveira.

De acordo com a ministrante da atividade, cada ano escolar deve receber a sugestão de trabalho de duas a três obras, selecionadas de acordo com a linguagem e o entendimento das crianças. Os livros sugeridos já têm nas bibliotecas escolares. “Às vezes, trazer o assunto nem sempre é uma opção, porque ele pode chegar sem avisar, através das conversas entre as crianças. Por isso, é tão importante estarmos preparados para essas conversas. Além disso, o livro de literatura infantil é um grande aliado para ajudar as crianças a compreenderem e elaborarem os seus sentimentos”, completou Silveira.

No primeiro encontro será tratado sobre a guerra na literatura infantil, trazendo quais livros podem ser utilizados pelos educadores em sala de aula. No segundo, as ministrantes da atividade vão trazer questões sobre a infância refugiada e o que acontece com as crianças que saem de suas cidades devido aos confrontos e bombardeios e aquelas que se tornam imigrantes em outras nações. Por fim, o terceiro encontro falará sobre a paz e as atitudes que devem ser tomadas para se obter um convívio pacífico.

Todos os professores que participarem receberão um certificado de 9 horas de atividades, emitido pela Escola de Governo. O período de inscrição encerrará em 23 de abril. A chave de inscrição para essa atividade é LIXG-2022. Para mais informações acessar: http://escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/course/view.php?id=5025

NCPML