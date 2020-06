Secretário de Educação do Paraná participará de evento online da UniCesumar de Londrina nesta segunda-feira (22)

Além da palestra de Renato Feder, evento terá, entre os dias 22 e 24 de junho, profissionais tratando temas como racismo estrutural, tecnologia e educação inclusiva

Nesse período de pandemia de Covid-19, a importância do desenvolvimento da educação ganhou atenção especial. Para promover discussões e reflexões acerca desse assunto, a UniCesumar de Londrina está realizando a 2ª Semana Acadêmica de Educação. O evento é gratuito, aberto ao público externo e ocorrerá entre os dias 22 e 24 de junho por meio do Facebook e do YouTube , com inscrições abertas em http://abre.ai/semanadaeducacao .

O ato de abertura da Semana de Educação será a palestra do Secretário de Educação e Esporte do Paraná, Renato Feder. "É uma honra participar desse evento, que vai servir para conversamos sobre tecnologia e sobre o futuro da educação no estado do Paraná", diz. Além disso, outros temas a serem explorados pelos palestrantes são racismo estrutural, tecnologia, educação inclusiva, emoções, constituição subjetiva e suas interfaces na aprendizagem humana e desafios pedagógicos durante a pandemia.

De acordo com um dos organizadores do evento, professor Tacito Graminha Campois, a Semana de Educação tem impacto tanto para os alunos, quanto para a sociedade. "Nossa intenção é promover o conhecimento sobre diversos campos de atuação do professor, estimulando nossos alunos a articularem a teoria na prática pedagógica . "

"No momento em que a pandemia está crescente em nossa região, discutir a educação e a tecnologia leva nossos alunos e a comunidade externa a refletirem sobre como a educação é importante para a transformação da sociedade", diz o diretor do campus da UniCesumar em Londrina, Carlos Henrique Vici. "A partir do momento em que nós exploramos, remotamente, o que podemos aproveitar de oportunidades, dá-se uma vanguarda a esse novo desafio que temos nos dias atuais. É dessa forma que queremos contribuir cada vez mais, com a tradição e a qualidade institucional da UniCesumar aliada às inovações tecnologias, para favorecer o aprendizado de todos."

