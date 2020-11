Seletiva Londrinense vai premiar melhores classificados com Bolsas de Estudo

Estudantes de escolas públicas e particulares de Londrina e região, que este ano estão cursando do 5º ano do Fundamental I à 2ª série do Ensino Médio, podem participar da Seletiva Londrinense que será realizada no dia 28 de novembro, das 9h às 13h, e concorrer a Bolsas de Estudo para estudar em um dos melhores colégios do Paraná.

A prova será on-line e contará com questões objetivas sobre os conteúdos programáticos da série. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site: www.qualidadelondrinense.com.br até o dia 27 de novembro.

Os alunos mais bem classificados serão premiados com Bolsas de Estudo - integrais e parciais - para 2021. O critério de desempate será as médias anuais de Matemática e Português dos alunos em 2019. O resultado será divulgado no dia 01 de dezembro, às 16h.

Desafio Londrinense

Os alunos matriculados em 2020 no Colégio Londrinense e no Anglo Londrinense, que tiveram a rematrícula para 2021 efetivada na primeira fase oficial, vão participar apenas do Desafio Londrinense, programado para o período de 5 a 18 de novembro.